العالم ينتظر نتائج مطار هيثرو لتطبيق "كشف كورونا" السريع على المسافرين

نتائج التجارب مذهلة وسريعة

ينتظر قطاع الطيران حلاً أعلن عنه مؤخراً يمكن أن يكون فاعلاً في العودة السريعة لاستئناف السفر والطيران في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، ويعيد الانتعاش مجدداً للمطارات الخليجية والعالمية على حد سواء.

وقد كشفت شركتا "كولينسون" و"سويس بورت" مؤخراً عن تطوير اختبار غير مسبوق للكشف عن "كوفيد-19" ومصمم خصيصاً للمطارات بكل أنواعها وأحجامها واستيعابها، وخاصة وأن العديد من الدول قد بدأت تسيير رحلات السفر المحلية والدولية تدريجياً بعد القيود المفروضة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وينتظر أن يتم استخدامه بشكل تجريبي في مطار "هيثرو" في لندن، وهو أحد أكبر مطارات العالم، وسيتم إجراؤه على المسافرين لكشف مدى إصابتهم بفيروس كورونا، وحتى إن لم يكن هناك أعراض ظاهرة عند الوصول، وستصدر نتائج الفحص في غضون ساعات قليلة.

وهذه الاختبارات التي تستخدم المعيار الذهبي للكشف عن الفيروسات، وهي تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل بالزمن الحقيقي (RT-PCR) تتميز بحساسيتها ودقتها.

ويكتسب هذا الاختبار أهمية كبيرة وخاصة بالنسبة لتلك الدول التي تترقب الحصول على حلول اختبار موثوقة وسريعة قبل معاودة فتح حدودها لرحلات السفر الدولية.

وتؤكد شركة "كولينسون" التي تمتلك خبرة مثبتة في مجال الخدمات الطبية وتجارب السفر العالمية بالتعاون مع "سويس بورت"، الرائدة في خدمات المناولة الأرضية في المطارات ومناولة الشحن الجوي ان نجاح حل "إجراء الاختبار عند الوصول" كبديل لسياسة الحجر الصحي الشاملة لمدة 14 يوماً التي اعتمدتها السلطات في المملكة المتحدة.

وأصبح من الممكن طرح تطبيق هذا الاختبار بشكل تجريبي في مطار "هيثرو". وستكون هذه الخدمة متاحة بشكل خاص لأي شخص يصل إلى مطار "هيثرو".

وفي حال السفر من دولة لا يزال الحجر الصحي مطبقاً فيها مثل المملكة العربية السعودية فسيطلب من الركاب المتابعة من مطار "هيثرو" إلى عنوان الحجر الصحي الذين قاموا بتقديمه عند الحجز؛ وذلك لانتظار نتائج فحصهم التي سيحصلون عليها في غضون 24 ساعة.

وأكد ديفيد إيفانز الرئيس التنفيذي المشترك في "كولينسون" أن طرح هذه الاختبارات يساعد قطاع السفر والطيران على التقاط أنفاسه من جديد وبشكل علمي دقيق وهو ما يضمن الأمن الصحي للمسافرين عن طريق مثل هذه الاختبارات بكل ثقة وطمأنينة.

وأضاف أن اختبار "PCR" (أي تفاعل البوليميراز المتسلسل) يعد المعيار الذهبي لاختبار كوفيد 19، وهو مستخدم من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) وهيئة الصحة العامة في إنجلترا، نظراً لفاعليته في اكتشاف الفيروس حتى في حال عدم ظهور الأعراض على المصاب."

ولفت إلى أن نتائج الاختبارات السريرية باستخدام نفس بروتوكول الفحص المتبع في المطارات الأوروبية الأخرى مذهلة وفي إطار هذه التجارب تم إجراء فحص للمسافرين عند الوصول ومرة أخرى بعد مرور خمسة أيام ولم تظهر هذه الاختبارات وجود أشخاص كانت نتائج فحصهم سلبية في الحالة الأولى، ومن ثم إيجابية في الحالة الثانية مما يثبت حساسية ودقة الاختبارات عندما يتم إجرائها عند الوصول وسيكون التعاون مع مطار "هيثرو" من أجل الطرح التجريبي لهذا الاختبار العلمي.