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بالفيديو.. بكلمات مؤثرة وزير الطاقة: لن أنساك يا سلمان ولن أنساك يا محمد

خلال افتتاح محطة سكاكا الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشروعات

وجه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الخميس كلمات مؤثرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وذلك خلال افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشروعات جديدة، برعاية ولي العهد.

وقال وزير الطاقة في كلمته: "اسمحولي أن أقول لن أنساك يا سلمان، ولن أنساك يا محمد، لأنكما مكنتماني ومكنتما هذا القطاع في أن نتشرف لأن نكون في هذا المكان".

وتابع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان "نقول للعالم: "نحن الأرخص ونحن الأكفأ ونحن الأقدر أن نكون وطن الطاقة" .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. بكلمات مؤثرة وزير الطاقة: لن أنساك يا سلمان ولن أنساك يا محمد
سبق

وجه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الخميس كلمات مؤثرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وذلك خلال افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشروعات جديدة، برعاية ولي العهد.

وقال وزير الطاقة في كلمته: "اسمحولي أن أقول لن أنساك يا سلمان، ولن أنساك يا محمد، لأنكما مكنتماني ومكنتما هذا القطاع في أن نتشرف لأن نكون في هذا المكان".

وتابع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان "نقول للعالم: "نحن الأرخص ونحن الأكفأ ونحن الأقدر أن نكون وطن الطاقة" .

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
08:17 PM

بالفيديو.. بكلمات مؤثرة وزير الطاقة: لن أنساك يا سلمان ولن أنساك يا محمد

خلال افتتاح محطة سكاكا الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشروعات

A A A
هادي العصيمي - سكاكا
8
7,299

وجه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الخميس كلمات مؤثرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وذلك خلال افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشروعات جديدة، برعاية ولي العهد.

وقال وزير الطاقة في كلمته: "اسمحولي أن أقول لن أنساك يا سلمان، ولن أنساك يا محمد، لأنكما مكنتماني ومكنتما هذا القطاع في أن نتشرف لأن نكون في هذا المكان".

وتابع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان "نقول للعالم: "نحن الأرخص ونحن الأكفأ ونحن الأقدر أن نكون وطن الطاقة" .

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