تأكيداً لانفراد "سبق".. الخدمة المدنية ستعلن الجدولة الزمنية خلال ساعات

‏‫‏أكد حمد المنيف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية بأن الوزارة ستعلن عن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام وذلك للجهات الحكومية الغير ممكنة من شغل وظائفها مساء اليوم.

وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى موعد الإعلان في تقارير نشرتها خلال الأسابيع الماضية.