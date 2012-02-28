تأكيداً لانفراد "سبق".. الخدمة المدنية ستعلن الجدولة الزمنية خلال ساعات
أكد حمد المنيف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية بأن الوزارة ستعلن عن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام وذلك للجهات الحكومية الغير ممكنة من شغل وظائفها مساء اليوم.
وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى موعد الإعلان في تقارير نشرتها خلال الأسابيع الماضية.
تأكيداً لانفراد "سبق".. الخدمة المدنية ستعلن الجدولة الزمنية خلال ساعات
عبدالله البرقاوي
سبق
2018-02-27
أكد حمد المنيف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية بأن الوزارة ستعلن عن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام وذلك للجهات الحكومية الغير ممكنة من شغل وظائفها مساء اليوم.
وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى موعد الإعلان في تقارير نشرتها خلال الأسابيع الماضية.
27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
05:33 PM
تأكيداً لانفراد "سبق".. الخدمة المدنية ستعلن الجدولة الزمنية خلال ساعات
أكد حمد المنيف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية بأن الوزارة ستعلن عن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام وذلك للجهات الحكومية الغير ممكنة من شغل وظائفها مساء اليوم.
وكانت "سبق" قد انفردت بالإشارة إلى موعد الإعلان في تقارير نشرتها خلال الأسابيع الماضية.