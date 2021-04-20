خلال أسبوع.. "التجارة" تضبط 856 مخالفة للإجراءات الاحترازية
تنوعت ما بين دخول الأفراد دون كمامة وعدم تأمين المطهرات وقياس الحرارة
أعلنت وزارة التجارة، قيامها بأكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، وضبطت خلال جولاتها الرقابية 856 مخالفة.
وأضافت "التجارة" عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك نشرته؛ أن المخالفات تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.
خلال أسبوع.. "التجارة" تضبط 856 مخالفة للإجراءات الاحترازية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-04-20
أعلنت وزارة التجارة، قيامها بأكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، وضبطت خلال جولاتها الرقابية 856 مخالفة.
وأضافت "التجارة" عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك نشرته؛ أن المخالفات تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.
20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
08:44 PM
خلال أسبوع.. "التجارة" تضبط 856 مخالفة للإجراءات الاحترازية
تنوعت ما بين دخول الأفراد دون كمامة وعدم تأمين المطهرات وقياس الحرارة
أعلنت وزارة التجارة، قيامها بأكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، وضبطت خلال جولاتها الرقابية 856 مخالفة.
وأضافت "التجارة" عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك نشرته؛ أن المخالفات تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.