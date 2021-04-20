وأضافت "التجارة" عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك نشرته؛ أن المخالفات تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

أعلنت وزارة التجارة، قيامها بأكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، وضبطت خلال جولاتها الرقابية 856 مخالفة.

خلال أسبوع.. "التجارة" تضبط 856 مخالفة للإجراءات الاحترازية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-20 أعلنت وزارة التجارة، قيامها بأكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، وضبطت خلال جولاتها الرقابية 856 مخالفة. وأضافت "التجارة" عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك نشرته؛ أن المخالفات تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442 08:44 PM

خلال أسبوع.. "التجارة" تضبط 856 مخالفة للإجراءات الاحترازية تنوعت ما بين دخول الأفراد دون كمامة وعدم تأمين المطهرات وقياس الحرارة





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أعلنت وزارة التجارة، قيامها بأكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، وضبطت خلال جولاتها الرقابية 856 مخالفة.

وأضافت "التجارة" عبر حسابها في تويتر عبر إنفوجرافيك نشرته؛ أن المخالفات تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.