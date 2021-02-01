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"السيف" يخطف صدارة بطولة الشرق الأوسط للراليات T4

خلال مشاركته لأول مرة

‬لأول مرة شارك البطل السعودي صالح السيف، في بطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية في فئة T4، والتي أضيف حديثاً على البطولة، وأنهى الرالي بالمركز الأول T4، وهذي أول جولة في قطر من أصل 6 جولات.

جدير بالذكر أن الكابتن صالح السيف، حقق أداء لافتاً في مشاركته الأخيرة برالي دكار 2021، قبل انسحابه من المسابقة في مراحلها الأخيرة؛ بسبب عطل فني.

كما أظهر الكابتن إصراراً كبيراً على خطف المركز الأول في جميع الجولات القادمة من البطولة، وأن يحظى بتمثيل الوطن في جميع المحافل الرياضية بشكل لائق، ويثبت جدارته في المركبات الخفيفة، ويعيد حسابات الاتحاد الدولي FIA حيث نافس سيارات قروب ان وحصد المركز الثاني والسادس ترتيب عام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"السيف" يخطف صدارة بطولة الشرق الأوسط للراليات T4
سبق

‬لأول مرة شارك البطل السعودي صالح السيف، في بطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية في فئة T4، والتي أضيف حديثاً على البطولة، وأنهى الرالي بالمركز الأول T4، وهذي أول جولة في قطر من أصل 6 جولات.

جدير بالذكر أن الكابتن صالح السيف، حقق أداء لافتاً في مشاركته الأخيرة برالي دكار 2021، قبل انسحابه من المسابقة في مراحلها الأخيرة؛ بسبب عطل فني.

كما أظهر الكابتن إصراراً كبيراً على خطف المركز الأول في جميع الجولات القادمة من البطولة، وأن يحظى بتمثيل الوطن في جميع المحافل الرياضية بشكل لائق، ويثبت جدارته في المركبات الخفيفة، ويعيد حسابات الاتحاد الدولي FIA حيث نافس سيارات قروب ان وحصد المركز الثاني والسادس ترتيب عام.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
05:59 PM

"السيف" يخطف صدارة بطولة الشرق الأوسط للراليات T4

خلال مشاركته لأول مرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬لأول مرة شارك البطل السعودي صالح السيف، في بطولة الشرق الأوسط للراليات الصحراوية في فئة T4، والتي أضيف حديثاً على البطولة، وأنهى الرالي بالمركز الأول T4، وهذي أول جولة في قطر من أصل 6 جولات.

جدير بالذكر أن الكابتن صالح السيف، حقق أداء لافتاً في مشاركته الأخيرة برالي دكار 2021، قبل انسحابه من المسابقة في مراحلها الأخيرة؛ بسبب عطل فني.

كما أظهر الكابتن إصراراً كبيراً على خطف المركز الأول في جميع الجولات القادمة من البطولة، وأن يحظى بتمثيل الوطن في جميع المحافل الرياضية بشكل لائق، ويثبت جدارته في المركبات الخفيفة، ويعيد حسابات الاتحاد الدولي FIA حيث نافس سيارات قروب ان وحصد المركز الثاني والسادس ترتيب عام.

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