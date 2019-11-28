"تعليم بيشة" ينعى طالب مدرسة أبي موسى الأشعري

توفي نتيجة تعلقه بعارضة مرمى ملعب الصالة الرياضية

نعت إدارة التعليم بمحافظة بيشة، أحد طلابها بمدرسة أبي موسى الأشعري بمحافظة بلقرن، بعد وفاته، اليوم الخميس.



وقالت إدارة التعليم بمحافظة بيشة: إن الطالب توفي نتيجة تعلقه بعارضة مرمى ملعب الصالة الرياضية بالمدرسة، ومن ثم سقوطه وسقوط العارضة عليه، ونتج عن ذلك إصابة بالغة أدت إلى وفاته -رحمه الله-.



وأوضحت الإدارة أن والد الطالب أكد أن ما حصل لابنه قضاء من الله وقدر، مشيرة إلى أن مدير التعليم وجّه بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة.



وأعربت إدارة التعليم بمحافظة بيشة، عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الطالب الفقيد، وأسرة المدرسة والهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته.