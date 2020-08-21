"بنتن" يستقبل رئيس وفد الحج الرسمي لحسن النوايا لحكومة الهند

وسط إشادة بنجاح موسم هذا العام وعودة الحجاج إلى بلادهم سالمين

استقبل وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس وفد الحج الرسمي لحسن النوايا لحكومة الهند، نواب محمد عبد العلي أمير اركات، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج والعمرة والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن وبالأخص القادمين من الهند، وسط الإشادة بنجاح موسم الحج هذا العام 1440هــ وعودة الحجاج إلى بلادهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء المناسك بيسر وسهولة .