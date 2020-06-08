نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
أمطار ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه من "الأرصاد" للباحة و5 من محافظاتها
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-06-08
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
10:14 AM
أمطار ورياح ورؤية تتدنى.. تنبيه من "الأرصاد" للباحة و5 من محافظاتها
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.