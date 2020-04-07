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للمرة الأولى.. لا وفيات بسبب كورونا في الصين خلال يوم منذ ظهور الفيروس

رفْع القيود عن حركة المرور في هوبي واستئناف تشغيل المواصلات بووهان

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى حصيلة يومية خالية من الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد؛ فيما سجلت 32 إصابة جديدة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن البر الرئيسي سجل 32 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضًا من 39 إصابة جديدة في اليوم السابق؛ طبقًا لـ"سكاي نيوز".

وأضافت في بيان أن جميع الحالات المسجلة، الاثنين، هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983.

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي هو 81740 حتى يوم الاثنين.

ومع رفع القيود على حركة المرور في هوبي، بدأت ووهان تدريجيًّا إعادة فتح الحدود واستئناف تشغيل بعض خدمات المواصلات.

واستأنفت كل المطارات في هوبي بعض الرحلات المحلية، الأحد، باستثناء ووهان التي ستستأنف الرحلات المحلية في الثامن من أبريل؛ في حين لا تزال الرحلات بين هوبي وبكين معلقة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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للمرة الأولى.. لا وفيات بسبب كورونا في الصين خلال يوم منذ ظهور الفيروس
سبق

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى حصيلة يومية خالية من الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد؛ فيما سجلت 32 إصابة جديدة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن البر الرئيسي سجل 32 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضًا من 39 إصابة جديدة في اليوم السابق؛ طبقًا لـ"سكاي نيوز".

وأضافت في بيان أن جميع الحالات المسجلة، الاثنين، هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983.

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي هو 81740 حتى يوم الاثنين.

ومع رفع القيود على حركة المرور في هوبي، بدأت ووهان تدريجيًّا إعادة فتح الحدود واستئناف تشغيل بعض خدمات المواصلات.

واستأنفت كل المطارات في هوبي بعض الرحلات المحلية، الأحد، باستثناء ووهان التي ستستأنف الرحلات المحلية في الثامن من أبريل؛ في حين لا تزال الرحلات بين هوبي وبكين معلقة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
08:44 AM

للمرة الأولى.. لا وفيات بسبب كورونا في الصين خلال يوم منذ ظهور الفيروس

رفْع القيود عن حركة المرور في هوبي واستئناف تشغيل المواصلات بووهان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى حصيلة يومية خالية من الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد؛ فيما سجلت 32 إصابة جديدة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أن البر الرئيسي سجل 32 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضًا من 39 إصابة جديدة في اليوم السابق؛ طبقًا لـ"سكاي نيوز".

وأضافت في بيان أن جميع الحالات المسجلة، الاثنين، هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات الوافدة في الصين إلى 983.

وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي هو 81740 حتى يوم الاثنين.

ومع رفع القيود على حركة المرور في هوبي، بدأت ووهان تدريجيًّا إعادة فتح الحدود واستئناف تشغيل بعض خدمات المواصلات.

واستأنفت كل المطارات في هوبي بعض الرحلات المحلية، الأحد، باستثناء ووهان التي ستستأنف الرحلات المحلية في الثامن من أبريل؛ في حين لا تزال الرحلات بين هوبي وبكين معلقة.

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