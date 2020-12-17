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موجة صقيع تضرب أجواء المملكة و"الباردة" تصل الرياض والقصيم

تستمر لغدٍ والحرارة تنخفض بتبوك والجوف وعلى المزارعين الحذر

اندفعت كتلة هوائية باردة نحو شمال المملكة، أمس الإثنين، انخفضت على أثرها درجات الحرارة على مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وحفر الباطن؛ حيث ساد طقس بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً.

وتحركت الكتلة الهوائية الباردة تدريجياً جنوباً نحو القصيم والرياض وشمال منطقة الشرقية خلال ساعات ليل الإثنين/الثلاثاء؛ ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس، اليوم الثلاثاء، على العاصمة الرياض؛ لتسجل 18 درجة مئوية كحرارة عظمى.

وبحسب "طقس العرب"، فإنه مع سيطرة الكتلة الهوائية الباردة على أجواء شمال المملكة ووسطها، تشكّل الصقيع على بعض مناطق: الجوف وتبوك وحائل خلال ساعات صباح اليوم الثلاثاء، ويمتد لغد الأربعاء؛ ما يجب على المزارعين أخذ الاحتياطات اللازمة كافة في مثل هذه الظروف الجوية.

موجة صقيع حالة الطقس الأرصاد الرياض القصيم أجواء المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة صقيع تضرب أجواء المملكة و"الباردة" تصل الرياض والقصيم
سبق

اندفعت كتلة هوائية باردة نحو شمال المملكة، أمس الإثنين، انخفضت على أثرها درجات الحرارة على مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وحفر الباطن؛ حيث ساد طقس بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً.

وتحركت الكتلة الهوائية الباردة تدريجياً جنوباً نحو القصيم والرياض وشمال منطقة الشرقية خلال ساعات ليل الإثنين/الثلاثاء؛ ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس، اليوم الثلاثاء، على العاصمة الرياض؛ لتسجل 18 درجة مئوية كحرارة عظمى.

وبحسب "طقس العرب"، فإنه مع سيطرة الكتلة الهوائية الباردة على أجواء شمال المملكة ووسطها، تشكّل الصقيع على بعض مناطق: الجوف وتبوك وحائل خلال ساعات صباح اليوم الثلاثاء، ويمتد لغد الأربعاء؛ ما يجب على المزارعين أخذ الاحتياطات اللازمة كافة في مثل هذه الظروف الجوية.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
12:17 PM

موجة صقيع تضرب أجواء المملكة و"الباردة" تصل الرياض والقصيم

تستمر لغدٍ والحرارة تنخفض بتبوك والجوف وعلى المزارعين الحذر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,377

اندفعت كتلة هوائية باردة نحو شمال المملكة، أمس الإثنين، انخفضت على أثرها درجات الحرارة على مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وحفر الباطن؛ حيث ساد طقس بارد نهاراً وشديد البرودة ليلاً.

وتحركت الكتلة الهوائية الباردة تدريجياً جنوباً نحو القصيم والرياض وشمال منطقة الشرقية خلال ساعات ليل الإثنين/الثلاثاء؛ ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس، اليوم الثلاثاء، على العاصمة الرياض؛ لتسجل 18 درجة مئوية كحرارة عظمى.

وبحسب "طقس العرب"، فإنه مع سيطرة الكتلة الهوائية الباردة على أجواء شمال المملكة ووسطها، تشكّل الصقيع على بعض مناطق: الجوف وتبوك وحائل خلال ساعات صباح اليوم الثلاثاء، ويمتد لغد الأربعاء؛ ما يجب على المزارعين أخذ الاحتياطات اللازمة كافة في مثل هذه الظروف الجوية.

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