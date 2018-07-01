أهالي حي الأندلس بينبع يطالبون بازدواجية الطريق الفردي

وإعادة رصفه وإنارته لحماية مرتاديه من الحوادث المرورية

ناشد بعض سكان حي الأندلس بمحافظة ينبع، بتنفيذ ازدواج الطريق الفردي الذي يربط الحي مع المحافظة.

جاء ذلك بسبب ارتفاع عدد الحوادث التي يشهدها هذا الطريق، مطالبين الجهات المختصة بضرورة التدخل لعمل ازدواجية لهذا الطريق وإعادة رصفه وإنارته لحماية مرتاديه من الحوادث المرورية.

وأكدوا أن سبب كثرة الحوادث يعود إلى أن الطريق مازال اتجاهًا واحدًا تسير عليه المركبات الخارجة والداخلة من الحي إلى المحافظة، مشيرين إلى أن الشارع يخدم أكبر حركة مرورية على مستوى الطرق الفردية في أحياء المحافظة.

وطالب السكان بتكملة سفلتة الشارع الشرقي من الحي الموصل إلى طريق الملك فهد (شارع المطار سابقًا) بحدود ٦٠٠م؛ حيث يرتادونه يوميًّا ويربطهم أكثر بالبلد ويكبدهم تلفيات وخسائر؛ لوعورته وازدواجية الطريق الرئيس للحي من طريق الأمير مقرن إلى الحي، مشيرين إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى البلدية، ولكنهم تلقوا وعودًا فقط بدون تنفيذ.