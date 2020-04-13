رسمياً.. روسيا تعلن ابتكار دواء لعلاج المصابين بكورونا
اختبار العقار سيبدأ قريبًا
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواءً لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبًا.
وقال الوزير خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، إن "شركة روسية ابتكرت دواءً اختبره زملاؤنا في عدد من الدول... وقد تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية"، طبقاً لـ"نوفوستي". وأضاف: "نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء. وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية". وأكد أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يومًا. وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ أكثر من 18 ألف شخص، وتوفي 148 شخصًا.
رسمياً.. روسيا تعلن ابتكار دواء لعلاج المصابين بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-04-13
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواءً لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبًا.
وقال الوزير خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، إن "شركة روسية ابتكرت دواءً اختبره زملاؤنا في عدد من الدول... وقد تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية"، طبقاً لـ"نوفوستي". وأضاف: "نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء. وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية". وأكد أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يومًا. وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ أكثر من 18 ألف شخص، وتوفي 148 شخصًا.
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
06:48 PM
اخر تعديل
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
07:17 PM
رسمياً.. روسيا تعلن ابتكار دواء لعلاج المصابين بكورونا
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواءً لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبًا.
وقال الوزير خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، إن "شركة روسية ابتكرت دواءً اختبره زملاؤنا في عدد من الدول... وقد تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية"، طبقاً لـ"نوفوستي". وأضاف: "نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء. وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية". وأكد أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يومًا. وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ أكثر من 18 ألف شخص، وتوفي 148 شخصًا.