النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عينان تفيضان دمعاً ومشاعر جياشة .. سعادة حاج مئوي في أحضان أم القرى

جاء من ماليزيا لأداء الفريضة برفقة أحد أفراد أسرته .. و"مفضل" يشيد بالجهود

همة عالية تدفع بالحاج الماليزي عبدالغفار محمود؛ البالغ من العمر 101 عام؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440 هـ، حيث وصل إلى مكة المكرّمة برفقة أحد أفراد أسرته واستقبله رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو صالح مفضل؛ ورئيس مكتب مجموعة الخدمة الميدانية رقم 79 التابع لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، وأعضاء المكتب.

وعبّر الحاج عبدالغفور؛ الذي وُلد عام 1918، وعيناه تفيضان بالدمع عن سعادته البالغة ومشاعره الجياشة وهو في أحضان مكة المكرّمة، وما منّ الله عليه به من كرمٍ بالوصول لأداء مناسك الحج، مقدراً مشاعر الحب والود التي وجدها منذ وصوله إلى أم القرى من قِبل القائمين على مكتب الخدمة الميدانية.

ونوّه رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو مفضل؛ بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من عناية فائقة بضيوف الرحمن كافة، وحرصها على توفير كل ما من شأنه تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بطمأنينة وأمان، معرباً عن اعتزازه بمبادرة "طريق مكة" التي أسهمت بشكل فاعل في تسهيل وتيسير إجراءات الحجاج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عينان تفيضان دمعاً ومشاعر جياشة .. سعادة حاج مئوي في أحضان أم القرى
سبق

همة عالية تدفع بالحاج الماليزي عبدالغفار محمود؛ البالغ من العمر 101 عام؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440 هـ، حيث وصل إلى مكة المكرّمة برفقة أحد أفراد أسرته واستقبله رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو صالح مفضل؛ ورئيس مكتب مجموعة الخدمة الميدانية رقم 79 التابع لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، وأعضاء المكتب.

وعبّر الحاج عبدالغفور؛ الذي وُلد عام 1918، وعيناه تفيضان بالدمع عن سعادته البالغة ومشاعره الجياشة وهو في أحضان مكة المكرّمة، وما منّ الله عليه به من كرمٍ بالوصول لأداء مناسك الحج، مقدراً مشاعر الحب والود التي وجدها منذ وصوله إلى أم القرى من قِبل القائمين على مكتب الخدمة الميدانية.

ونوّه رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو مفضل؛ بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من عناية فائقة بضيوف الرحمن كافة، وحرصها على توفير كل ما من شأنه تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بطمأنينة وأمان، معرباً عن اعتزازه بمبادرة "طريق مكة" التي أسهمت بشكل فاعل في تسهيل وتيسير إجراءات الحجاج.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
01:18 PM

عينان تفيضان دمعاً ومشاعر جياشة .. سعادة حاج مئوي في أحضان أم القرى

جاء من ماليزيا لأداء الفريضة برفقة أحد أفراد أسرته .. و"مفضل" يشيد بالجهود

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
3
6,939

همة عالية تدفع بالحاج الماليزي عبدالغفار محمود؛ البالغ من العمر 101 عام؛ لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440 هـ، حيث وصل إلى مكة المكرّمة برفقة أحد أفراد أسرته واستقبله رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو صالح مفضل؛ ورئيس مكتب مجموعة الخدمة الميدانية رقم 79 التابع لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، وأعضاء المكتب.

وعبّر الحاج عبدالغفور؛ الذي وُلد عام 1918، وعيناه تفيضان بالدمع عن سعادته البالغة ومشاعره الجياشة وهو في أحضان مكة المكرّمة، وما منّ الله عليه به من كرمٍ بالوصول لأداء مناسك الحج، مقدراً مشاعر الحب والود التي وجدها منذ وصوله إلى أم القرى من قِبل القائمين على مكتب الخدمة الميدانية.

ونوّه رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو مفضل؛ بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من عناية فائقة بضيوف الرحمن كافة، وحرصها على توفير كل ما من شأنه تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بطمأنينة وأمان، معرباً عن اعتزازه بمبادرة "طريق مكة" التي أسهمت بشكل فاعل في تسهيل وتيسير إجراءات الحجاج.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,884
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,204
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,068
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,101

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة