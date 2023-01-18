بسبب "دلة قهوة".. إيقاف سائق سعودي وملاحه 3 أشهر

في قرار أصدره اتحاد اللعبة المحلي

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إيقاف سائق سعودي وملاحه عن المشاركة في جميع المنافسات المحلية والخارجية لمدة ثلاثة أشهر.

وقال الاتحاد في بيان: "انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمتسابق سعودي مشارك في رالي داكار 2020 وهو يصوِّر ملاحه السعودي الذي قدم له (دلة القهوة) في مرحلة (الوجه – نيوم) خلال السباق، وهو مخالف لأنظمة الرالي".

وأضاف الاتحاد: "مثل هذه التصرفات مخالفة لأنظمة وقوانين السباق، وتحوي استهتارًا وإساءة لسمعة الوطن والمتسابقين السعوديين".