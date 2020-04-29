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أجواء الأربعاء في جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل لـ9 مساءً

مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والطوال، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً - بمشيئة الله -.



من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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أجواء الأربعاء في جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل لـ9 مساءً
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والطوال، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً - بمشيئة الله -.



من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
12:27 PM

أجواء الأربعاء في جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل لـ9 مساءً

مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والطوال، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً - بمشيئة الله -.



من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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