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مؤسسات تفصح عن 300 موقع بها 30 ألف عامل.. و"الأمانة" تتيح رابطًا إلكترونيًّا للإبلاغ

بعد توجيه محافظ جدة بتشكيل لجنة من 8 جهات حكومية لدراسة أوضاع سكن العمالة

وجَّه محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة برئاسة المحافظة؛ لتتولى دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، ووضع خطة عمل محددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العمالة، وذلك من خلال وضع معايير صحية في مقار سكنهم، وبيئة عملهم، وإجراء جولات مراقبة مستمرة على مواقع عملهم وسكنهم، والتأكد من عزل مَن اشتُبه بإصابته، وكل مَن تظهر عليه أعراض العدوى.

وتتكون اللجنة من وزارة التجارة، وأمانة محافظة جدة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وشرطة محافظة جدة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأفصح عدد من الشركات والمؤسسات بمحافظة جدة عن أكثر من ٣٠٠ موقع حتى الآن، بها ما يقارب الـ٣٠ ألف عامل، بعد مطالبة الأمانة بالإفصاح عن سكن المؤسسات والشركات بالمحافظة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للتعمير، المهندس فارس رجب، أن وكالة التعمير قامت عن طريق مركز نظم المعلومات الجغرافية بتطوير رابط، يساعد الأمانة والجهات المختلفة في الكشف عن مواقع سكن العمالة، وزيارتها، وفحصها، وتعقيمها، بما يضمن لصاحب المنشأة والسكان عدم إصابتهم بفيروس كورونا، والتدخل السريع من قِبل اللجنة المشكَّلة الخاصة بمساكن العمال في حال إصابة أحدهم -لا قدر الله-.

وأضاف بأن الأمانة تقدِّم هذه الإجراءات مجانًا للجميع بهدف الوصول لسلامة العمالة.

ودعا رجب المواطنين إلى الإبلاغ عن مساكن العمال على الرابط:

https://smartmap.jeddah.gov.sa/efsah

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤسسات تفصح عن 300 موقع بها 30 ألف عامل.. و"الأمانة" تتيح رابطًا إلكترونيًّا للإبلاغ
سبق

وجَّه محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة برئاسة المحافظة؛ لتتولى دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، ووضع خطة عمل محددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العمالة، وذلك من خلال وضع معايير صحية في مقار سكنهم، وبيئة عملهم، وإجراء جولات مراقبة مستمرة على مواقع عملهم وسكنهم، والتأكد من عزل مَن اشتُبه بإصابته، وكل مَن تظهر عليه أعراض العدوى.

وتتكون اللجنة من وزارة التجارة، وأمانة محافظة جدة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وشرطة محافظة جدة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأفصح عدد من الشركات والمؤسسات بمحافظة جدة عن أكثر من ٣٠٠ موقع حتى الآن، بها ما يقارب الـ٣٠ ألف عامل، بعد مطالبة الأمانة بالإفصاح عن سكن المؤسسات والشركات بالمحافظة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للتعمير، المهندس فارس رجب، أن وكالة التعمير قامت عن طريق مركز نظم المعلومات الجغرافية بتطوير رابط، يساعد الأمانة والجهات المختلفة في الكشف عن مواقع سكن العمالة، وزيارتها، وفحصها، وتعقيمها، بما يضمن لصاحب المنشأة والسكان عدم إصابتهم بفيروس كورونا، والتدخل السريع من قِبل اللجنة المشكَّلة الخاصة بمساكن العمال في حال إصابة أحدهم -لا قدر الله-.

وأضاف بأن الأمانة تقدِّم هذه الإجراءات مجانًا للجميع بهدف الوصول لسلامة العمالة.

ودعا رجب المواطنين إلى الإبلاغ عن مساكن العمال على الرابط:

https://smartmap.jeddah.gov.sa/efsah

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
10:48 PM

مؤسسات تفصح عن 300 موقع بها 30 ألف عامل.. و"الأمانة" تتيح رابطًا إلكترونيًّا للإبلاغ

بعد توجيه محافظ جدة بتشكيل لجنة من 8 جهات حكومية لدراسة أوضاع سكن العمالة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
5,737

وجَّه محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة برئاسة المحافظة؛ لتتولى دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، ووضع خطة عمل محددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العمالة، وذلك من خلال وضع معايير صحية في مقار سكنهم، وبيئة عملهم، وإجراء جولات مراقبة مستمرة على مواقع عملهم وسكنهم، والتأكد من عزل مَن اشتُبه بإصابته، وكل مَن تظهر عليه أعراض العدوى.

وتتكون اللجنة من وزارة التجارة، وأمانة محافظة جدة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وشرطة محافظة جدة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأفصح عدد من الشركات والمؤسسات بمحافظة جدة عن أكثر من ٣٠٠ موقع حتى الآن، بها ما يقارب الـ٣٠ ألف عامل، بعد مطالبة الأمانة بالإفصاح عن سكن المؤسسات والشركات بالمحافظة.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للتعمير، المهندس فارس رجب، أن وكالة التعمير قامت عن طريق مركز نظم المعلومات الجغرافية بتطوير رابط، يساعد الأمانة والجهات المختلفة في الكشف عن مواقع سكن العمالة، وزيارتها، وفحصها، وتعقيمها، بما يضمن لصاحب المنشأة والسكان عدم إصابتهم بفيروس كورونا، والتدخل السريع من قِبل اللجنة المشكَّلة الخاصة بمساكن العمال في حال إصابة أحدهم -لا قدر الله-.

وأضاف بأن الأمانة تقدِّم هذه الإجراءات مجانًا للجميع بهدف الوصول لسلامة العمالة.

ودعا رجب المواطنين إلى الإبلاغ عن مساكن العمال على الرابط:

https://smartmap.jeddah.gov.sa/efsah

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