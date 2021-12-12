فيرستابن سائق ريد بول يفوز بجائزة أبوظبي ويتوج بلقب بطل العالم للفورمولا-1

اجتاز هاميلتون في اللفة الأخيرة

توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بلقب بطل العالم للفورمولا-1، بعدما خطف المركز الأول في جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لهذا الموسم، من منافسه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، في اللفة الأخيرة الأحد على حلبة مرسى ياس.

ودخل السائقان السباق الـ22 الأخير وهما على المسافة ذاتها من حيث عدد النقاط في سيناريو لم يحصل في البطولة منذ عام 1974 حين فاز البرازيلي إيمرسون فيتيبالدي باللقب بفارق ثلاث نقاط أمام السويسري كلاي ريغاتزوني.

وحقق ماكس فيرستابن اللقب الأول في مسيرته في سباق تاريخي وجنوني في أبوظبي، الجولة الختامية لموسم 2021 من بطولة الفورمولا 1، بينما حققت مرسيدس لقب بطولة الصانعين للمرة الثامنة على التوالي.

وبدأ هاميلتون في طريقه لحسم لقبه الثامن والانفراد بالرقم القياسي قبل أن يحصل حادث قبل 5 لفات على النهاية، فدخلت سيارة الأمان لأربع لفات ومنحت فيرستابن لفة واحدة لمحاولة تجاوز غريمه ونجح في استغلالها على أكمل وجه، مستفيدًا من إطاراته الجديدة.

في اللفة الأخيرة تجاوز فيرستابن هاميلتون إلى صدارة السباق، ليعبر خط النهاية في المركز الأول، معلنًا نفسه بطلًا لموسم 2021 من الفورمولا 1 للمرة الأولى في مسيرته.

وللمرة الثلاثين منذ انطلاق البطولة عام 1950، حسمت هوية البطل في الجولة الأخيرة. لكن هي المرة الثانية فقط، بعد 1974، يدخل سائقان السباق الختامي وهما على نفس المسافة من حيث عدد النقاط.

وبات فيرستابن بهذا التتويج الدراماتيكي الأول لريد بول منذ 2013 حين توج به الفريق النمساوي للمرة الرابعة تواليًا مع الألماني سيباستيان فيتل، أول هولندي يحرز اللقب، وقد توج به تحت أنظار والده السائق السابق يوس فيرستابن.

ونال فريق مرسيدس جائزة "ترضية" بمواصلته احتكاره للقب بطولة الصانعين بعد أن أحرزه للموسم الثامن توالياً.