رسالة أمريكا لإيران عقب مقتل "سليماني".. تعرف على فحواها

بعثتها واشنطن عبر سويسرا.. والعميد "فدوي" يعلن رد طهران

كشف مسؤول بالحرس الثوري الإيراني، فحوى رسالة بعثتها الإدارة الأمريكية عبر سويسرا التي ترعى المصالح الأمريكية في إيران، عقب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن العميد "فدوي" نائب قائد الحرس الثوري، قوله: الرسالة الرسمية الأمريكية طلبت ألا يتجاوز حجم الرد الإيراني سقف الانتقام لـ"سليماني" فقط.

وأضاف: لا يمكن لواشنطن أن تحدد شكل وطبيعة وسقف الرد الإيراني بعد اغتيالها "سليماني".. والخبراء يعرفون أن جريمة أمريكا تفتقر لأي قيمة أمنية فتحركات "سليماني" لم تكن سراً".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد ذكر أن الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني؛ "لمنع قيام الحرب، وليس لإشعالها".

وأضاف "ترامب": "عهد الإرهاب" الذي ينتمي إليه سليماني "انتهى" في أعقاب هجوم الجمعة على مطار بغداد.

وقال "البنتاغون" قبلها إن العملية هدفها "ردع هجمات إيرانية مستقبلية".

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة سترسل قوات قوامها ثلاثة آلاف جندي إلى الشرق الأوسط كإجراء احترازي.