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"الصحة": تسجيل 601 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1034 خلال الـ24 ساعة الماضية

برلماني تركي: الحكومة تخفي أعداد الإصابات بكورونا داخل السجون

قال: تشهد انتشارًا كبيرًا للفيروس وأحمّلهم مسؤولية المضاعفات الخطيرة

قال عمر فاروق جرجيرلي أوغلو البرلماني التركي، عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: إن السجون في بلاده تشهد انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا المستجد، متهمًا الحكومة بإخفاء أعداد المصابين.

ورد ذلك لعدم رغبتها في الإفراج عن المعتقلين تحت ضغط تفشي الوباء.

وذكر النائب البرلماني المعارض أن حكومة بلاده لم تكشف أعداد المصابين بكوفيد-19 منذ شهر يونيو الماضي؛ بينما المعلومات التي تصله من داخل السجون تؤكد تزايد انتشار الوباء. كما حمّل الحكومة مسؤولية المضاعفات الخطيرة التي قد يتعرض لها المساجين ذوو المشاكل الصحية المزمنة.

وأكد جرجيلي أوغلو، العضو أيضًا بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أنه يتواصل بهذا الشأن مع المسؤولين؛ لكنهم يرفضون حتى الآن الكشف عن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس داخل السجون. وأشار في هذا السياق، إلى وفاة أحد المساجين والذي يدعى مصطفى كاباكجي، بالوباء في ظرف ساعات، بعد عزله صحيًّا في غرفة انفرادية إثر تأكد إصابته.

وحسب صحيفة "زمان" التركية، لم يستفد معتقلو الرأي من قانون العفو العام الذي تم تبنيه في أبريل الماضي من طرف البرلمان؛ لتخفيف عدد المساجين في إطار سياسة الحد من انتشار وباء كورونا، واقتصر الإفراج على معتقلي جرائم القانون العام.

وقالت وزارة الصحة: إن الإصابات بفيروس كورونا في تركيا بلغت قرابة 90 ألفًا، مقابل 7 آلاف وفاة.

البرلماني التركي عمر فاروق جرجيرلي أوغلو

الرئيسية/ أخبار العالم

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برلماني تركي: الحكومة تخفي أعداد الإصابات بكورونا داخل السجون
سبق

قال عمر فاروق جرجيرلي أوغلو البرلماني التركي، عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: إن السجون في بلاده تشهد انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا المستجد، متهمًا الحكومة بإخفاء أعداد المصابين.

ورد ذلك لعدم رغبتها في الإفراج عن المعتقلين تحت ضغط تفشي الوباء.

وذكر النائب البرلماني المعارض أن حكومة بلاده لم تكشف أعداد المصابين بكوفيد-19 منذ شهر يونيو الماضي؛ بينما المعلومات التي تصله من داخل السجون تؤكد تزايد انتشار الوباء. كما حمّل الحكومة مسؤولية المضاعفات الخطيرة التي قد يتعرض لها المساجين ذوو المشاكل الصحية المزمنة.

وأكد جرجيلي أوغلو، العضو أيضًا بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أنه يتواصل بهذا الشأن مع المسؤولين؛ لكنهم يرفضون حتى الآن الكشف عن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس داخل السجون. وأشار في هذا السياق، إلى وفاة أحد المساجين والذي يدعى مصطفى كاباكجي، بالوباء في ظرف ساعات، بعد عزله صحيًّا في غرفة انفرادية إثر تأكد إصابته.

وحسب صحيفة "زمان" التركية، لم يستفد معتقلو الرأي من قانون العفو العام الذي تم تبنيه في أبريل الماضي من طرف البرلمان؛ لتخفيف عدد المساجين في إطار سياسة الحد من انتشار وباء كورونا، واقتصر الإفراج على معتقلي جرائم القانون العام.

وقالت وزارة الصحة: إن الإصابات بفيروس كورونا في تركيا بلغت قرابة 90 ألفًا، مقابل 7 آلاف وفاة.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
04:11 PM

برلماني تركي: الحكومة تخفي أعداد الإصابات بكورونا داخل السجون

قال: تشهد انتشارًا كبيرًا للفيروس وأحمّلهم مسؤولية المضاعفات الخطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عمر فاروق جرجيرلي أوغلو البرلماني التركي، عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: إن السجون في بلاده تشهد انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا المستجد، متهمًا الحكومة بإخفاء أعداد المصابين.

ورد ذلك لعدم رغبتها في الإفراج عن المعتقلين تحت ضغط تفشي الوباء.

وذكر النائب البرلماني المعارض أن حكومة بلاده لم تكشف أعداد المصابين بكوفيد-19 منذ شهر يونيو الماضي؛ بينما المعلومات التي تصله من داخل السجون تؤكد تزايد انتشار الوباء. كما حمّل الحكومة مسؤولية المضاعفات الخطيرة التي قد يتعرض لها المساجين ذوو المشاكل الصحية المزمنة.

وأكد جرجيلي أوغلو، العضو أيضًا بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أنه يتواصل بهذا الشأن مع المسؤولين؛ لكنهم يرفضون حتى الآن الكشف عن العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس داخل السجون. وأشار في هذا السياق، إلى وفاة أحد المساجين والذي يدعى مصطفى كاباكجي، بالوباء في ظرف ساعات، بعد عزله صحيًّا في غرفة انفرادية إثر تأكد إصابته.

وحسب صحيفة "زمان" التركية، لم يستفد معتقلو الرأي من قانون العفو العام الذي تم تبنيه في أبريل الماضي من طرف البرلمان؛ لتخفيف عدد المساجين في إطار سياسة الحد من انتشار وباء كورونا، واقتصر الإفراج على معتقلي جرائم القانون العام.

وقالت وزارة الصحة: إن الإصابات بفيروس كورونا في تركيا بلغت قرابة 90 ألفًا، مقابل 7 آلاف وفاة.

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