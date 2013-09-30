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الموارد البشرية : أم المواطن "غير السعودية" لا يحق لها العمل في مهن "السعوديين"

أكدت الوزارة في ردها على سؤال بتويتر أنه يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن أم المواطن (غير السعودية) لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

وتفصيلاً، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين في حساب الوزارة على تويتر "هل أم المواطن (أرملة السعودي) الأجنبية يحق لها العمل وتحسب ضمن السعودة؟".

وأكد حساب العناية بعملاء الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أم المواطن (غير السعودية) يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الموارد البشرية : أم المواطن "غير السعودية" لا يحق لها العمل في مهن "السعوديين"
سبق

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن أم المواطن (غير السعودية) لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

وتفصيلاً، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين في حساب الوزارة على تويتر "هل أم المواطن (أرملة السعودي) الأجنبية يحق لها العمل وتحسب ضمن السعودة؟".

وأكد حساب العناية بعملاء الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أم المواطن (غير السعودية) يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
01:17 AM

الموارد البشرية : أم المواطن "غير السعودية" لا يحق لها العمل في مهن "السعوديين"

أكدت الوزارة في ردها على سؤال بتويتر أنه يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين

A A A
خالد علي - جدة
0
2,025

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن أم المواطن (غير السعودية) لا يسمح لها بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

وتفصيلاً، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين في حساب الوزارة على تويتر "هل أم المواطن (أرملة السعودي) الأجنبية يحق لها العمل وتحسب ضمن السعودة؟".

وأكد حساب العناية بعملاء الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أم المواطن (غير السعودية) يتم احتسابها ضمن متطلبات التوطين.

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