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الأمير بدر بن سلطان ورئيس الطيران المدني يتفقدان مطار الجوف

استمع إلى شرح عن التجهيزات في الصالة الملكية وموقف الطائرات الخاص

استقبل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم عبدالحكيم بن محمد التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وقاما بجولة تفقدية على مطار الجوف.

واستمع الأمير بدر بن سلطان من رئيس هيئة الطيران المدني إلى شرح عن التجهيزات في الصالة الملكية وموقف الطائرات الخاص بالصالة، وباقي مرافق المطار. كما اطلع على بعض الخدمات التي تم تأمينها مؤخرًا في الصالات، وإجراءات المسافرين والمغادرين.

وعبَّر الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز عن شكره لرئيس هيئة الطيران المدني على هذه الجهود، وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أولت الهيئة العامة للطيران المدني جُل اهتمامها ورعايتها.. ويتضح ذلك جليًّا من خلال المطارات الدولية العملاقة والمطارات الداخلية.

وفي المقابل رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم التميمي جزيل شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف ونائبه على حرصهما ومتابعتهما الدقيقة لمشاريع الهيئة التي تنهض بالتنمية، وتعزز من الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة، وتنعكس إيجابًا على خدمة أهالي المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمير بدر بن سلطان ورئيس الطيران المدني يتفقدان مطار الجوف
سبق

استقبل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم عبدالحكيم بن محمد التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وقاما بجولة تفقدية على مطار الجوف.

واستمع الأمير بدر بن سلطان من رئيس هيئة الطيران المدني إلى شرح عن التجهيزات في الصالة الملكية وموقف الطائرات الخاص بالصالة، وباقي مرافق المطار. كما اطلع على بعض الخدمات التي تم تأمينها مؤخرًا في الصالات، وإجراءات المسافرين والمغادرين.

وعبَّر الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز عن شكره لرئيس هيئة الطيران المدني على هذه الجهود، وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أولت الهيئة العامة للطيران المدني جُل اهتمامها ورعايتها.. ويتضح ذلك جليًّا من خلال المطارات الدولية العملاقة والمطارات الداخلية.

وفي المقابل رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم التميمي جزيل شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف ونائبه على حرصهما ومتابعتهما الدقيقة لمشاريع الهيئة التي تنهض بالتنمية، وتعزز من الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة، وتنعكس إيجابًا على خدمة أهالي المنطقة.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:51 PM

الأمير بدر بن سلطان ورئيس الطيران المدني يتفقدان مطار الجوف

استمع إلى شرح عن التجهيزات في الصالة الملكية وموقف الطائرات الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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استقبل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم عبدالحكيم بن محمد التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وقاما بجولة تفقدية على مطار الجوف.

واستمع الأمير بدر بن سلطان من رئيس هيئة الطيران المدني إلى شرح عن التجهيزات في الصالة الملكية وموقف الطائرات الخاص بالصالة، وباقي مرافق المطار. كما اطلع على بعض الخدمات التي تم تأمينها مؤخرًا في الصالات، وإجراءات المسافرين والمغادرين.

وعبَّر الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز عن شكره لرئيس هيئة الطيران المدني على هذه الجهود، وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أولت الهيئة العامة للطيران المدني جُل اهتمامها ورعايتها.. ويتضح ذلك جليًّا من خلال المطارات الدولية العملاقة والمطارات الداخلية.

وفي المقابل رفع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم التميمي جزيل شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف ونائبه على حرصهما ومتابعتهما الدقيقة لمشاريع الهيئة التي تنهض بالتنمية، وتعزز من الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة، وتنعكس إيجابًا على خدمة أهالي المنطقة.

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