النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سكان "الخير" لـ"أمانة الرياض": اعملوا فينا خيرًا.. ووفِّروا لنا الخدمات المفقودة

يعانون انقطاع الكهرباء وافتقار الحي للنظافة والسفلتة والإنارة وتصريف السيول

عبَّر سكان مخططات الخير شمال الرياض عن تذمرهم من سوء الخدمات التي يضمها الحي رغم تطويره عقاريًّا، وبيعه كقطع سكنية معتمدة من أمانة الرياض والجهات المعنية للمواطنين والمستثمرين.

وفي التفاصيل، ناشد السكان عبر "سبق" توفير خدمات الكهرباء بشكل أفضل من حالها الآن؛ إذ تتكرر الانقطاعات طوال الأسبوع، إضافة إلى افتقار الحي للنظافة والسفلتة والإنارة وتصريف السيول.

وكشف الأهالي أنه ليس لهم من اسم حيهم "الخير" نصيب؛ إذ يحتاجون إلى قائمة طويلة من الخدمات، وهي أبسط حقوقهم، على حد قولهم. مطالبين أمانة الرياض ممثلة ببلدية الشمال بعمل الخير بتوفيرها لهم.

وطالب السكان بسرعة رفع النفايات التي باتت مرتعًا للكلاب الضالة والمسعورة، وتحسين الحي الذي يُعتبر واجهة شمال الرياض.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
سكان "الخير" لـ"أمانة الرياض": اعملوا فينا خيرًا.. ووفِّروا لنا الخدمات المفقودة
سبق

عبَّر سكان مخططات الخير شمال الرياض عن تذمرهم من سوء الخدمات التي يضمها الحي رغم تطويره عقاريًّا، وبيعه كقطع سكنية معتمدة من أمانة الرياض والجهات المعنية للمواطنين والمستثمرين.

وفي التفاصيل، ناشد السكان عبر "سبق" توفير خدمات الكهرباء بشكل أفضل من حالها الآن؛ إذ تتكرر الانقطاعات طوال الأسبوع، إضافة إلى افتقار الحي للنظافة والسفلتة والإنارة وتصريف السيول.

وكشف الأهالي أنه ليس لهم من اسم حيهم "الخير" نصيب؛ إذ يحتاجون إلى قائمة طويلة من الخدمات، وهي أبسط حقوقهم، على حد قولهم. مطالبين أمانة الرياض ممثلة ببلدية الشمال بعمل الخير بتوفيرها لهم.

وطالب السكان بسرعة رفع النفايات التي باتت مرتعًا للكلاب الضالة والمسعورة، وتحسين الحي الذي يُعتبر واجهة شمال الرياض.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
12:07 AM

سكان "الخير" لـ"أمانة الرياض": اعملوا فينا خيرًا.. ووفِّروا لنا الخدمات المفقودة

يعانون انقطاع الكهرباء وافتقار الحي للنظافة والسفلتة والإنارة وتصريف السيول

A A A
عيسى الحربي - الرياض
0
2,399

عبَّر سكان مخططات الخير شمال الرياض عن تذمرهم من سوء الخدمات التي يضمها الحي رغم تطويره عقاريًّا، وبيعه كقطع سكنية معتمدة من أمانة الرياض والجهات المعنية للمواطنين والمستثمرين.

وفي التفاصيل، ناشد السكان عبر "سبق" توفير خدمات الكهرباء بشكل أفضل من حالها الآن؛ إذ تتكرر الانقطاعات طوال الأسبوع، إضافة إلى افتقار الحي للنظافة والسفلتة والإنارة وتصريف السيول.

وكشف الأهالي أنه ليس لهم من اسم حيهم "الخير" نصيب؛ إذ يحتاجون إلى قائمة طويلة من الخدمات، وهي أبسط حقوقهم، على حد قولهم. مطالبين أمانة الرياض ممثلة ببلدية الشمال بعمل الخير بتوفيرها لهم.

وطالب السكان بسرعة رفع النفايات التي باتت مرتعًا للكلاب الضالة والمسعورة، وتحسين الحي الذي يُعتبر واجهة شمال الرياض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,802
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,147
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,851
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,037

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة