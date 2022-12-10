"حرفية" تستضيف سفير الأمل "سلمان تركستاني"

برعاية وحضور الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز تدعو جمعية الأيدي الحرفية الخيرية لحضور حفل تقديم سفير الأمل سلمان تركستاني بعد غدٍ الاثنين الساعة الثامنة مساء لتكونوا على الموعد والدعوة عامة للجميع لمشاركة الجمعية ودعم أنشطتها بهذه المناسبة.
وتقوم جمعية "حرفية" بتقديم برامج التدريب والتأهيل المهني للحرف اليدوية بمنهجية وأساليب مواكبة التطوير المعرفي والتقني التي تشبع رغبات وقدرات الفرد في المجتمع.
برعاية وحضور الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز تدعو جمعية الأيدي الحرفية الخيرية لحضور حفل تقديم سفير الأمل سلمان تركستاني بعد غدٍ الاثنين الساعة الثامنة مساء لتكونوا على الموعد والدعوة عامة للجميع لمشاركة الجمعية ودعم أنشطتها بهذه المناسبة.
وتقوم جمعية "حرفية" بتقديم برامج التدريب والتأهيل المهني للحرف اليدوية بمنهجية وأساليب مواكبة التطوير المعرفي والتقني التي تشبع رغبات وقدرات الفرد في المجتمع.
برعاية وحضور الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز تدعو جمعية الأيدي الحرفية الخيرية لحضور حفل تقديم سفير الأمل سلمان تركستاني بعد غدٍ الاثنين الساعة الثامنة مساء لتكونوا على الموعد والدعوة عامة للجميع لمشاركة الجمعية ودعم أنشطتها بهذه المناسبة.
وتقوم جمعية "حرفية" بتقديم برامج التدريب والتأهيل المهني للحرف اليدوية بمنهجية وأساليب مواكبة التطوير المعرفي والتقني التي تشبع رغبات وقدرات الفرد في المجتمع.