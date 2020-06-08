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"الصحة" تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 105283

اليابان تسجل حالتيْ وفاة و37 إصابة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 17219 حالة

سجلت اليابان حالتيْ وفاة و37 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الــ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم، أنه بعد تسجيل هذه الحالات، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 17219، والوفيات إلى 918.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان تسجل حالتيْ وفاة و37 إصابة بكورونا
سبق

سجلت اليابان حالتيْ وفاة و37 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الــ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم، أنه بعد تسجيل هذه الحالات، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 17219، والوفيات إلى 918.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
01:00 PM

اليابان تسجل حالتيْ وفاة و37 إصابة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 17219 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت اليابان حالتيْ وفاة و37 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الــ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم، أنه بعد تسجيل هذه الحالات، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 17219، والوفيات إلى 918.

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