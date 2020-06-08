اليابان تسجل حالتيْ وفاة و37 إصابة بكورونا

ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 17219 حالة

سجلت اليابان حالتيْ وفاة و37 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الــ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم، أنه بعد تسجيل هذه الحالات، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 17219، والوفيات إلى 918.