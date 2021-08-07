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المغرب تسجل 10609 إصابات جديدة بفيروس كورونا

92 حالة وفاة

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 10609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 687292.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 92 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 10255، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 605431.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجل 10609 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 10609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 687292.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 92 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 10255، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 605431.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
07:53 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:52 AM

المغرب تسجل 10609 إصابات جديدة بفيروس كورونا

92 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 10609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 687292.
وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 92 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 10255، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 605431.

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