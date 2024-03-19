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الضمان الصحي يطلق حملة "خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك"

في إطار تعزيز الجهود الحكومية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملةً تحت عنوان "خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك"؛ للتعريف بخدماته الإلكترونية لجميع المستفيدين من (المؤمّن عليهم من شركات التأمين الصحي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية) عبر قنوات التواصل الشبكي المتنوعة؛ وذلك في إطار تعزيز الجهود الحكومية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID -19) واتخاذ تدابير التحصين والوقاية اللازمة، عبر رفع درجة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك، أن المجلس حريص كل الحرص على إنجاز جميع المعاملات إلكترونيًّا دون تكبّد المراجعين عناء الحضور إلى مقر المجلس.

وأضاف "المعارك" أن المجلس استثمر التقنيات الحديثة في تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع التأمين الصحي بما يحقق أهدافه الاستراتيجية 2020- 2024؛ موضحًا أن من بين أهم قنوات المجلس التي تخدم المستفيدين نظام "سم" الذي يوفر حزمة من الخدمات مثل الاستعلام عن بيانات المؤمّن عليه، وكذلك إنهاء إجراءات طلبات تأهيل شركات التأمين الصحي، واعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات وتلقي المقترحات والشكاوى، واتخاذ القرارات بشأنها عبر الاتصال الهاتفي بالرقم الموحد (920001177)، أو الوصول عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة (www.cchi.gov.sa)، أو تطبيق الهواتف الذكية (CCHIKSA)، بالإضافة لقنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس (CCHIKSA)؛ مبينًا أن نظام "سم" أوجَدَ صلة وثيقة، وعلى درجة عالية من الجودة مع المستخدم إلكترونيًّا وهاتفيًّا بالتكامل مع نظام مركز الاتصال.

مجلس الضمان الصحي التعاوني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الضمان الصحي يطلق حملة "خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك"
سبق

أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملةً تحت عنوان "خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك"؛ للتعريف بخدماته الإلكترونية لجميع المستفيدين من (المؤمّن عليهم من شركات التأمين الصحي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية) عبر قنوات التواصل الشبكي المتنوعة؛ وذلك في إطار تعزيز الجهود الحكومية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID -19) واتخاذ تدابير التحصين والوقاية اللازمة، عبر رفع درجة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك، أن المجلس حريص كل الحرص على إنجاز جميع المعاملات إلكترونيًّا دون تكبّد المراجعين عناء الحضور إلى مقر المجلس.

وأضاف "المعارك" أن المجلس استثمر التقنيات الحديثة في تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع التأمين الصحي بما يحقق أهدافه الاستراتيجية 2020- 2024؛ موضحًا أن من بين أهم قنوات المجلس التي تخدم المستفيدين نظام "سم" الذي يوفر حزمة من الخدمات مثل الاستعلام عن بيانات المؤمّن عليه، وكذلك إنهاء إجراءات طلبات تأهيل شركات التأمين الصحي، واعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات وتلقي المقترحات والشكاوى، واتخاذ القرارات بشأنها عبر الاتصال الهاتفي بالرقم الموحد (920001177)، أو الوصول عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة (www.cchi.gov.sa)، أو تطبيق الهواتف الذكية (CCHIKSA)، بالإضافة لقنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس (CCHIKSA)؛ مبينًا أن نظام "سم" أوجَدَ صلة وثيقة، وعلى درجة عالية من الجودة مع المستخدم إلكترونيًّا وهاتفيًّا بالتكامل مع نظام مركز الاتصال.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:58 AM

الضمان الصحي يطلق حملة "خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك"

في إطار تعزيز الجهود الحكومية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملةً تحت عنوان "خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك"؛ للتعريف بخدماته الإلكترونية لجميع المستفيدين من (المؤمّن عليهم من شركات التأمين الصحي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية) عبر قنوات التواصل الشبكي المتنوعة؛ وذلك في إطار تعزيز الجهود الحكومية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID -19) واتخاذ تدابير التحصين والوقاية اللازمة، عبر رفع درجة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك، أن المجلس حريص كل الحرص على إنجاز جميع المعاملات إلكترونيًّا دون تكبّد المراجعين عناء الحضور إلى مقر المجلس.

وأضاف "المعارك" أن المجلس استثمر التقنيات الحديثة في تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع التأمين الصحي بما يحقق أهدافه الاستراتيجية 2020- 2024؛ موضحًا أن من بين أهم قنوات المجلس التي تخدم المستفيدين نظام "سم" الذي يوفر حزمة من الخدمات مثل الاستعلام عن بيانات المؤمّن عليه، وكذلك إنهاء إجراءات طلبات تأهيل شركات التأمين الصحي، واعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى الرد على جميع الاستفسارات وتلقي المقترحات والشكاوى، واتخاذ القرارات بشأنها عبر الاتصال الهاتفي بالرقم الموحد (920001177)، أو الوصول عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة (www.cchi.gov.sa)، أو تطبيق الهواتف الذكية (CCHIKSA)، بالإضافة لقنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس (CCHIKSA)؛ مبينًا أن نظام "سم" أوجَدَ صلة وثيقة، وعلى درجة عالية من الجودة مع المستخدم إلكترونيًّا وهاتفيًّا بالتكامل مع نظام مركز الاتصال.

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