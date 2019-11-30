"سبق" ترصد قرارات بارزة أعطت المرأة السعودية عهدًا جديدًا من الحقوق

في الذكرى الخامسة للبيعة

كان للمرأة السعودية حظٌّ وافرٌ من النهضة التي شهدتها السعودية، وأخذت نصيبًا كبيرًا.

وفي الذكرى الخامسة للبيعة تسلِّط "سبق" الضوء على أهم الإنجازات والقرارات التي حصلت عليها المرأة السعودية؛ إذ تمكنت السعودية من إعطاء الكثير من الحقوق لها؛ وهو ما جعلها من ضمن أكثر النساء تمكُّنًا من حقوقها.

حزمة من القرارات

صدرت خلال هذه السنوات الخمس الكثير من القرارات، التي نالت المرأة أكثر من ثلثها؛ لتنال حقوقها بما يجعلها جزءًا من تنمية المجتمع ونهضته.

وأقر مجلس الوزراء تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية. وكفل النظام الجديد للمرأة الحصول على جواز السفر بنفسها أسوة بالرجل، وحقها بالسفر عند بلوغها 21 عامًا، وحقها في التبليغ عن المولود بصفتها أُمَّه، إضافة إلى حق المرأة في طلب الحصول على سِجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الوفاة، وأن تكون رب الأسرة مناصفة مع الزوج في حالة الأبناء القُصَّر، إلى جانب رفع سن تقاعد المرأة إلى 60 عامًا أسوة بالرجل.

فتح مجالات جديدة

ويأتي ذلك إضافة إلى حزمة من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تعزز حقوق المرأة، ومن ذلك عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، إلى جانب تخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، وإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وإطلاق برنامج "قرة" لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج "وصول" لدعم تنقلها، وبرنامج "دعم العمل الحر"، وبرنامجَيْ "العمل الجزئي" و"العمل عن بُعد"، وفتح مجالات عمل جديدة للمرأة لم تكن تمارسها سابقًا، كدخولها العمل في النيابة العامة.

إلى جانب إقرار صندوق للإنفاق على أولاد المرأة خلال فترات التقاضي الخاصة بالخلافات الزوجية. كما تُسلَّم الزوجة نسخة من عقد الزواج، على أن يقوم المأذون قبل توقيعه بسؤالها عن الموافقة على الزواج، وسماع ردها بنفسه لفظيًّا، إضافة إلى ضوابط منظمة لزواج القاصرات، تمنع زواج مَن هم دون سن الـ15 عامًا، ولزوم إذن المحكمة في حال عقد قران مَن هم أقل من 18 عامًا.

مرحلة تاريخية

كما استطاعت أن تدخل مرحلة تاريخية في حياتها السياسية والأكاديمية؛ فتم تعيينها سفيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ونائب وزير، وعميدًا لعدد من الجامعات السعودية، ومتحدثًا رسميًّا لعدد من الوزارات، ورئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول".

ويومًا بعد يوم تتعزز مكانة المرأة داخل المجتمع بمساندة ودعم القيادة الحكيمة، التي عكست قراراتها إيمانها بالمرأة السعودية.