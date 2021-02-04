الاتحاد يستعيد توازنه في الدوري.. ويكتسح الفتح برباعية

النتيجة قفزت بالفريق إلى داخل مربع الكبار

نجح الاتحاد في استعادة توازنه بالعودة لسكة الانتصارات التي غاب عنها في الجولتين الماضيتين بتغلبه على ضيفه الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة، لحساب منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.



بهذه النتيجة اقتحم الاتحاد رباعي المقدمة باحتلاله المركز الرابع برصيد 28 نقطة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 18 نقطة بالمركز الثاني عشر.



بدأ اللقاء سريعًا من قبل الفريقين ولم يمهل الضيوف أصحاب الضيافة سوى دقيقة وعشر ثوانٍ، حتى يفتتح التسجيل حينما توغل توفيق بوحيمد من الجهة اليسرى وحول كرة عرضية على رأس زميله الهولندي ميتشل تيفريدي الذي أسكنها بدوره في الشباك كهدف التقدم الأول.



لم يثن الهدف من عزيمة فريق الاتحاد فواصل تقدمه نحو المناطق الأمامية لمرمى الفتح، ونجح من إحدى المحاولات في تعديل النتيجة بعد أن أرسل فهد المولد كرة ذكية مخادعة من الجهة اليمنى باغتت الحارس ماكسيم الذي أخطأ بالتعامل معها لتتابع طريقها ناحية الشباك (10).



ونجح الاتحاد في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 31 بعدما تلقى المحترف الصربي ألكسندر بريجوفيتش تمريرة مثالية من سعود عبد الله على مشارف منطقة الجزاء ليطلق قذيفة صاروخية عانقت الشباك معلنة عن هدف التقدم.



وكما كان متوقعاً جاءت بداية الشوط الثاني في قمة الإثارة واتضح إصرار الاتحاد على تعزيز تقدمه بالهدف الثالث؛ حيث ظهر بصورة أفضل وكان الأكثر وصولاً لمناطق نظيره الفتح، وهو ما تحقق بعد مرور 5 دقائق على الانطلاقة حينما مرر اللاعب غاري رودريغيز كرة بينية لزميله بريجوفيتش داخل الصندوق لم يتوان في تسديدها في الشباك.



في المقابل كاد أن يكون رد الفتح حاسماً ويقلص النتيجة عن طريق الهولندي ميتشل تيفريدي الذي ارتقى برأسه لرأسية توفيق بوحيمد لكن يقظة وبراعة غروهي أنقذت الموقف.



وحسم الاتحاد النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 94 حينما استخلص عبد العزيز البيشي الكرة من المدافعين ليمررها إلى البديل هارون كمارا، الذي قدم فاصلًا مهاريًّا بمراوغة المدافع والحارس ليضعها بكل هدوء وثقة بالشباك.