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المكسيك تسجّل أكبر زيادة في إصابات كورونا منذ فبراير

رقم قياسي في الحالات اليومية بكوريا الجنوبية

سجّلت وزارة الصحة المكسيكية، أمس، أكبر زيادة يومية في إصابات كوفيد-19 منذ فبراير، حيث تهدّد موجة جديدة من العدوى بتقويض جهود الحكومة لتطعيم السكان.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد، بواقع 11137 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل الإجمالي إلى مليونين و604711، وفق رويترز.

كما زادت الوفيات 219 حالة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 235277.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية رقماً قياسياً جديداً لعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، حيث سجّلت 1615 حالة، فضلاً عن تسجيل حالتَي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، إن إجمالي الحالات المسجّلة في البلاد ارتفع بذلك إلى 171911، بينما بلغت حصيلة الوفيات 2048 حالة.

وأشارت الوكالة إلى تزايد حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة، وتباطؤ عملية التطعيم، في وقت تشهد فيه كوريا الجنوبية موجة رابعة من تفشي وباء كورونا، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت "يونهاب" أن هذا هو اليوم الثامن على التوالي الذي تتخطى فيه الإصابات اليومية المسجّلة عتبة الـ 1000 حالة.

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المكسيك تسجّل أكبر زيادة في إصابات كورونا منذ فبراير
سبق

سجّلت وزارة الصحة المكسيكية، أمس، أكبر زيادة يومية في إصابات كوفيد-19 منذ فبراير، حيث تهدّد موجة جديدة من العدوى بتقويض جهود الحكومة لتطعيم السكان.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد، بواقع 11137 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل الإجمالي إلى مليونين و604711، وفق رويترز.

كما زادت الوفيات 219 حالة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 235277.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية رقماً قياسياً جديداً لعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، حيث سجّلت 1615 حالة، فضلاً عن تسجيل حالتَي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، إن إجمالي الحالات المسجّلة في البلاد ارتفع بذلك إلى 171911، بينما بلغت حصيلة الوفيات 2048 حالة.

وأشارت الوكالة إلى تزايد حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة، وتباطؤ عملية التطعيم، في وقت تشهد فيه كوريا الجنوبية موجة رابعة من تفشي وباء كورونا، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت "يونهاب" أن هذا هو اليوم الثامن على التوالي الذي تتخطى فيه الإصابات اليومية المسجّلة عتبة الـ 1000 حالة.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
08:27 AM

المكسيك تسجّل أكبر زيادة في إصابات كورونا منذ فبراير

رقم قياسي في الحالات اليومية بكوريا الجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت وزارة الصحة المكسيكية، أمس، أكبر زيادة يومية في إصابات كوفيد-19 منذ فبراير، حيث تهدّد موجة جديدة من العدوى بتقويض جهود الحكومة لتطعيم السكان.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد، بواقع 11137 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل الإجمالي إلى مليونين و604711، وفق رويترز.

كما زادت الوفيات 219 حالة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 235277.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية رقماً قياسياً جديداً لعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، حيث سجّلت 1615 حالة، فضلاً عن تسجيل حالتَي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، إن إجمالي الحالات المسجّلة في البلاد ارتفع بذلك إلى 171911، بينما بلغت حصيلة الوفيات 2048 حالة.

وأشارت الوكالة إلى تزايد حالات الإصابة بسلالة دلتا المتحورة، وتباطؤ عملية التطعيم، في وقت تشهد فيه كوريا الجنوبية موجة رابعة من تفشي وباء كورونا، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت "يونهاب" أن هذا هو اليوم الثامن على التوالي الذي تتخطى فيه الإصابات اليومية المسجّلة عتبة الـ 1000 حالة.

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