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فيديو يحل لغز الجريمة.. طفل التقط لحظة قتل أمه على يد أبيه

دون علم الأب.. والصدفة قادت لاكتشافه

في واقعة غريبة ودون أن يعلم أحد، الْتقط طفل مصري بكاميرا جواله، لحظة قيام والده بقتل والدته خنقًا، في إحدى قرى محافظة الدقهلية شمالي مصر، وهي اللقطات التي حلّت لغز الجريمة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، قادت الصدفة رجال الأمن إلى مقطع فيديو صوّره طفل (9 سنوات)، يوثّق لحظة قتل والده لوالدته وخنقها بـ"الإيشارب"؛ ليؤكد شكوك رجال الشرطة في تورط الأب بالحادث.

وبدأت الوقائع ببلاغ تَقَدّم به مواطن بقرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا، يفيد بوفاة شقيقته المتزوجة مختنقة بغطاء رأس، ومن خلال التحقيقات والتحريات بدأت خيوط القضية تتكشف تدريجيًّا؛ فقد أثبتت المعاينة الأولية لمكان الحادث، سلامة الأبواب والنوافذ؛ مما يعني أن الجريمة لم تكن بغرض السرقة.

لكن استمرار البحث والتحري قاد رجال الأمن لصدفة عجيبة، حين عثروا على مقطع فيديو للحظة قتل الأم على هاتف ابنها الصغير، وفي الفيديو يظهر الأب وهو يخنق الأم بعد مشادة كلامية بينهما.

وتضيف الصحيفة، أنه بمواجهة الأب بالفيديو، اعترف بارتكابه الجريمة، وبرر فعلته بشكه في سلوكها؛ فتم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة ويجري العرض على النيابة العامة.

طفل مصري التقط لحظة قتل أمه محافظة الدقهلية

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فيديو يحل لغز الجريمة.. طفل التقط لحظة قتل أمه على يد أبيه
سبق

في واقعة غريبة ودون أن يعلم أحد، الْتقط طفل مصري بكاميرا جواله، لحظة قيام والده بقتل والدته خنقًا، في إحدى قرى محافظة الدقهلية شمالي مصر، وهي اللقطات التي حلّت لغز الجريمة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، قادت الصدفة رجال الأمن إلى مقطع فيديو صوّره طفل (9 سنوات)، يوثّق لحظة قتل والده لوالدته وخنقها بـ"الإيشارب"؛ ليؤكد شكوك رجال الشرطة في تورط الأب بالحادث.

وبدأت الوقائع ببلاغ تَقَدّم به مواطن بقرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا، يفيد بوفاة شقيقته المتزوجة مختنقة بغطاء رأس، ومن خلال التحقيقات والتحريات بدأت خيوط القضية تتكشف تدريجيًّا؛ فقد أثبتت المعاينة الأولية لمكان الحادث، سلامة الأبواب والنوافذ؛ مما يعني أن الجريمة لم تكن بغرض السرقة.

لكن استمرار البحث والتحري قاد رجال الأمن لصدفة عجيبة، حين عثروا على مقطع فيديو للحظة قتل الأم على هاتف ابنها الصغير، وفي الفيديو يظهر الأب وهو يخنق الأم بعد مشادة كلامية بينهما.

وتضيف الصحيفة، أنه بمواجهة الأب بالفيديو، اعترف بارتكابه الجريمة، وبرر فعلته بشكه في سلوكها؛ فتم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة ويجري العرض على النيابة العامة.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
01:19 PM

فيديو يحل لغز الجريمة.. طفل التقط لحظة قتل أمه على يد أبيه

دون علم الأب.. والصدفة قادت لاكتشافه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,431

في واقعة غريبة ودون أن يعلم أحد، الْتقط طفل مصري بكاميرا جواله، لحظة قيام والده بقتل والدته خنقًا، في إحدى قرى محافظة الدقهلية شمالي مصر، وهي اللقطات التي حلّت لغز الجريمة.

وحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، قادت الصدفة رجال الأمن إلى مقطع فيديو صوّره طفل (9 سنوات)، يوثّق لحظة قتل والده لوالدته وخنقها بـ"الإيشارب"؛ ليؤكد شكوك رجال الشرطة في تورط الأب بالحادث.

وبدأت الوقائع ببلاغ تَقَدّم به مواطن بقرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا، يفيد بوفاة شقيقته المتزوجة مختنقة بغطاء رأس، ومن خلال التحقيقات والتحريات بدأت خيوط القضية تتكشف تدريجيًّا؛ فقد أثبتت المعاينة الأولية لمكان الحادث، سلامة الأبواب والنوافذ؛ مما يعني أن الجريمة لم تكن بغرض السرقة.

لكن استمرار البحث والتحري قاد رجال الأمن لصدفة عجيبة، حين عثروا على مقطع فيديو للحظة قتل الأم على هاتف ابنها الصغير، وفي الفيديو يظهر الأب وهو يخنق الأم بعد مشادة كلامية بينهما.

وتضيف الصحيفة، أنه بمواجهة الأب بالفيديو، اعترف بارتكابه الجريمة، وبرر فعلته بشكه في سلوكها؛ فتم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة ويجري العرض على النيابة العامة.

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