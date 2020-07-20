النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2429 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 253349

ميناء الملك عبدالله يحتفي بخريجي برنامج "مراس" التدريبي من طلاب جامعة المؤسس

الْتحقوا بالتدريب في الربع الأخير من العام الماضي واشتمل على 5 محاور

نظّم ميناء الملك عبدالله برابغ في منطقة مكة المكرمة، حفل تخرج برنامج "مراس" التدريبي لطلاب كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، في مبنى كبار الشخصيات لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله.

وكان الطلاب قد الْتحقوا بالتدريب في الربع الأخير من 2019؛ حيث اشتمل البرنامج على خمسة محاور رئيسية هي: التطوير التجاري، وتطوير الأعمال في الموانئ، والإدارة البحرية، وتقنية المعلومات في الموانئ، والعمليات، وإدارة المرافق.

حضر حفل التخرج عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور هتان بن عبدالكريم تمراز، يرافقه عدد من وكلاء وأعضاء إدارة الكلية، إلى جانب ممثلين عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والجمارك السعودية، ومسؤولي ميناء الملك عبدالله، إضافة إلى 14 طالبًا من الكلية ممن شاركوا في البرنامج التدريبي.

وفي كلمة له، قال ناظر ميناء الملك عبدالله القبطان عاصم الأشعري: "يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار اهتمام الميناء بدعم الشباب السعودي وجيل رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات، وإطلاق العديد من المبادرات، مثل برنامج "مراس" ويوم القبطان البحري لطلاب مدرسة أكاديمية العالم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما يقوم الميناء بتنفيذ برامج تدريبية لمنسوبيه على مستوى المملكة والمنطقة والعالم في مجالات تشمل: تقنية المعلومات، والهندسة، وتطوير الأنظمة وغيرها؛ مما من شأنه إعداد وتمكين كادر وطني متميز يساهم في ارتقاء المملكة ورفع تنافسيتها في مجالات التجارة البحرية والخدمات اللوجستية، وهي مجالات تأتي في صلب أهداف رؤية المملكة 2030".

بدوره، ثمّن عميد الكلية الدكتور تمراز التعاون المثمر بين الجامعة وميناء الملك عبدالله؛ مشيدًا بالجهود التي تبذلها إدارة الميناء تجاه الشباب السعودي من خلال المبادرات والبرامج التدريبية الهادفة.

وقال تمراز: "كان البرنامج التدريبي شاملًا بحيث أسهم في إثراء مهارات الطلاب في العديد من التخصصات ومجالات العمل بالميناء وفق أحدث البرامج؛ فضلًا عن تعرف الطلاب ميدانيًّا على الأداء التشغيلي؛ مما عزز معرفتهم في مجال تخصصهم، وسنعمل من خلال هذه الشراكة على الاستفادة من إمكانات وبرامج الميناء بما يدعم مستقبل الطلاب لدينا".

من جانبه، أكد رئيس قسم الموانئ والنقل البحري في الكلية الدكتور أيمن بن فهد الغانمي، أن البرنامج حقق الأهداف المرجوة منه، وعاد بالنفع على الطلاب من خلال تزويدهم بالخبرات، والمهارات، والمعارف اللازمة في الممارسات العملية ومجالات العمل المستقبلية في مختلف قطاعات الميناء؛ حيث إن التدريب الميداني له دور فعال في الربط بين الجانب النظري والعملي، وهذا كان له الأثر الإيجابي على الأداء العلمي للطلاب".

أما الطالب محمد كعبي، أحد المشاركين في برنامج "مراس" التدريبي، فتوجه بالشكر "لإدارة الكلية وميناء الملك عبدالله، على التعاون المثمر الذي أتاح للطلاب الفرصة لخوض غمار التجربة المهنية وممارسة وتطبيق ما تم دراسته أكاديميًّا على أرض الواقع، وهي فرصة تمكننا من التعرف عن قرب ووضع الأسس الوظيفية لنا في مجال الموانئ والتجارة البحرية، وهو مجال حيوي يأخذ مداه أكثر من أي وقت سَبَق، مع كل ما تضمنته رؤية المملكة 2030 التي نتطلع لكي نكون الجيل الطامح للإسهام في تحقيق أهدافها الفردية والجماعية".

وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على المتدربين الـ14 من طلاب كلية الدراسات البحرية في جامعة الملك عبدالعزيز، وتم التقاط الصور التذكارية مع الضيوف المشاركين.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في منطقة مكة المكرمة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل.

وسبَق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نموًّا، وضِمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية.

وتعمل بالميناء 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدّرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيدًا من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير المزمع إنشاؤها ومركز الخدمات اللوجستية؛ ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.

ويشغل ميناء الملك عبدالله مساحة 17.4 كيلومتر مربع وهو يقع بجوار الوادي الصناعي ومنطقة إعادة التصدير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن المرتقب أن يساهم بشكل بالغ الأهمية في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن.

وسيتمكن الميناء عند اكتماله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1.5 مليون سيارة وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام.

ويتميز الميناء بتجهيزاته ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 مترًا، بالإضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الإلكتروني المتكامل؛ مما يجعله قادرًا على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.

ويعد ميناء الملك عبدالله مثالًا فريدًا على الدور الهام المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو في طريقه ليجسد طموح القائمين عليه بأن يصبح أحد أفضل الموانئ في العالم.

ميناء الملك عبدالله

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ميناء الملك عبدالله يحتفي بخريجي برنامج "مراس" التدريبي من طلاب جامعة المؤسس
سبق

نظّم ميناء الملك عبدالله برابغ في منطقة مكة المكرمة، حفل تخرج برنامج "مراس" التدريبي لطلاب كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، في مبنى كبار الشخصيات لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله.

وكان الطلاب قد الْتحقوا بالتدريب في الربع الأخير من 2019؛ حيث اشتمل البرنامج على خمسة محاور رئيسية هي: التطوير التجاري، وتطوير الأعمال في الموانئ، والإدارة البحرية، وتقنية المعلومات في الموانئ، والعمليات، وإدارة المرافق.

حضر حفل التخرج عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور هتان بن عبدالكريم تمراز، يرافقه عدد من وكلاء وأعضاء إدارة الكلية، إلى جانب ممثلين عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والجمارك السعودية، ومسؤولي ميناء الملك عبدالله، إضافة إلى 14 طالبًا من الكلية ممن شاركوا في البرنامج التدريبي.

وفي كلمة له، قال ناظر ميناء الملك عبدالله القبطان عاصم الأشعري: "يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار اهتمام الميناء بدعم الشباب السعودي وجيل رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات، وإطلاق العديد من المبادرات، مثل برنامج "مراس" ويوم القبطان البحري لطلاب مدرسة أكاديمية العالم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما يقوم الميناء بتنفيذ برامج تدريبية لمنسوبيه على مستوى المملكة والمنطقة والعالم في مجالات تشمل: تقنية المعلومات، والهندسة، وتطوير الأنظمة وغيرها؛ مما من شأنه إعداد وتمكين كادر وطني متميز يساهم في ارتقاء المملكة ورفع تنافسيتها في مجالات التجارة البحرية والخدمات اللوجستية، وهي مجالات تأتي في صلب أهداف رؤية المملكة 2030".

بدوره، ثمّن عميد الكلية الدكتور تمراز التعاون المثمر بين الجامعة وميناء الملك عبدالله؛ مشيدًا بالجهود التي تبذلها إدارة الميناء تجاه الشباب السعودي من خلال المبادرات والبرامج التدريبية الهادفة.

وقال تمراز: "كان البرنامج التدريبي شاملًا بحيث أسهم في إثراء مهارات الطلاب في العديد من التخصصات ومجالات العمل بالميناء وفق أحدث البرامج؛ فضلًا عن تعرف الطلاب ميدانيًّا على الأداء التشغيلي؛ مما عزز معرفتهم في مجال تخصصهم، وسنعمل من خلال هذه الشراكة على الاستفادة من إمكانات وبرامج الميناء بما يدعم مستقبل الطلاب لدينا".

من جانبه، أكد رئيس قسم الموانئ والنقل البحري في الكلية الدكتور أيمن بن فهد الغانمي، أن البرنامج حقق الأهداف المرجوة منه، وعاد بالنفع على الطلاب من خلال تزويدهم بالخبرات، والمهارات، والمعارف اللازمة في الممارسات العملية ومجالات العمل المستقبلية في مختلف قطاعات الميناء؛ حيث إن التدريب الميداني له دور فعال في الربط بين الجانب النظري والعملي، وهذا كان له الأثر الإيجابي على الأداء العلمي للطلاب".

أما الطالب محمد كعبي، أحد المشاركين في برنامج "مراس" التدريبي، فتوجه بالشكر "لإدارة الكلية وميناء الملك عبدالله، على التعاون المثمر الذي أتاح للطلاب الفرصة لخوض غمار التجربة المهنية وممارسة وتطبيق ما تم دراسته أكاديميًّا على أرض الواقع، وهي فرصة تمكننا من التعرف عن قرب ووضع الأسس الوظيفية لنا في مجال الموانئ والتجارة البحرية، وهو مجال حيوي يأخذ مداه أكثر من أي وقت سَبَق، مع كل ما تضمنته رؤية المملكة 2030 التي نتطلع لكي نكون الجيل الطامح للإسهام في تحقيق أهدافها الفردية والجماعية".

وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على المتدربين الـ14 من طلاب كلية الدراسات البحرية في جامعة الملك عبدالعزيز، وتم التقاط الصور التذكارية مع الضيوف المشاركين.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في منطقة مكة المكرمة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل.

وسبَق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نموًّا، وضِمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية.

وتعمل بالميناء 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدّرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيدًا من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير المزمع إنشاؤها ومركز الخدمات اللوجستية؛ ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.

ويشغل ميناء الملك عبدالله مساحة 17.4 كيلومتر مربع وهو يقع بجوار الوادي الصناعي ومنطقة إعادة التصدير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن المرتقب أن يساهم بشكل بالغ الأهمية في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن.

وسيتمكن الميناء عند اكتماله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1.5 مليون سيارة وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام.

ويتميز الميناء بتجهيزاته ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 مترًا، بالإضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الإلكتروني المتكامل؛ مما يجعله قادرًا على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.

ويعد ميناء الملك عبدالله مثالًا فريدًا على الدور الهام المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو في طريقه ليجسد طموح القائمين عليه بأن يصبح أحد أفضل الموانئ في العالم.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
02:01 PM

ميناء الملك عبدالله يحتفي بخريجي برنامج "مراس" التدريبي من طلاب جامعة المؤسس

الْتحقوا بالتدريب في الربع الأخير من العام الماضي واشتمل على 5 محاور

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
372

نظّم ميناء الملك عبدالله برابغ في منطقة مكة المكرمة، حفل تخرج برنامج "مراس" التدريبي لطلاب كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، في مبنى كبار الشخصيات لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله.

وكان الطلاب قد الْتحقوا بالتدريب في الربع الأخير من 2019؛ حيث اشتمل البرنامج على خمسة محاور رئيسية هي: التطوير التجاري، وتطوير الأعمال في الموانئ، والإدارة البحرية، وتقنية المعلومات في الموانئ، والعمليات، وإدارة المرافق.

حضر حفل التخرج عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور هتان بن عبدالكريم تمراز، يرافقه عدد من وكلاء وأعضاء إدارة الكلية، إلى جانب ممثلين عن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والجمارك السعودية، ومسؤولي ميناء الملك عبدالله، إضافة إلى 14 طالبًا من الكلية ممن شاركوا في البرنامج التدريبي.

وفي كلمة له، قال ناظر ميناء الملك عبدالله القبطان عاصم الأشعري: "يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار اهتمام الميناء بدعم الشباب السعودي وجيل رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات، وإطلاق العديد من المبادرات، مثل برنامج "مراس" ويوم القبطان البحري لطلاب مدرسة أكاديمية العالم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كما يقوم الميناء بتنفيذ برامج تدريبية لمنسوبيه على مستوى المملكة والمنطقة والعالم في مجالات تشمل: تقنية المعلومات، والهندسة، وتطوير الأنظمة وغيرها؛ مما من شأنه إعداد وتمكين كادر وطني متميز يساهم في ارتقاء المملكة ورفع تنافسيتها في مجالات التجارة البحرية والخدمات اللوجستية، وهي مجالات تأتي في صلب أهداف رؤية المملكة 2030".

بدوره، ثمّن عميد الكلية الدكتور تمراز التعاون المثمر بين الجامعة وميناء الملك عبدالله؛ مشيدًا بالجهود التي تبذلها إدارة الميناء تجاه الشباب السعودي من خلال المبادرات والبرامج التدريبية الهادفة.

وقال تمراز: "كان البرنامج التدريبي شاملًا بحيث أسهم في إثراء مهارات الطلاب في العديد من التخصصات ومجالات العمل بالميناء وفق أحدث البرامج؛ فضلًا عن تعرف الطلاب ميدانيًّا على الأداء التشغيلي؛ مما عزز معرفتهم في مجال تخصصهم، وسنعمل من خلال هذه الشراكة على الاستفادة من إمكانات وبرامج الميناء بما يدعم مستقبل الطلاب لدينا".

من جانبه، أكد رئيس قسم الموانئ والنقل البحري في الكلية الدكتور أيمن بن فهد الغانمي، أن البرنامج حقق الأهداف المرجوة منه، وعاد بالنفع على الطلاب من خلال تزويدهم بالخبرات، والمهارات، والمعارف اللازمة في الممارسات العملية ومجالات العمل المستقبلية في مختلف قطاعات الميناء؛ حيث إن التدريب الميداني له دور فعال في الربط بين الجانب النظري والعملي، وهذا كان له الأثر الإيجابي على الأداء العلمي للطلاب".

أما الطالب محمد كعبي، أحد المشاركين في برنامج "مراس" التدريبي، فتوجه بالشكر "لإدارة الكلية وميناء الملك عبدالله، على التعاون المثمر الذي أتاح للطلاب الفرصة لخوض غمار التجربة المهنية وممارسة وتطبيق ما تم دراسته أكاديميًّا على أرض الواقع، وهي فرصة تمكننا من التعرف عن قرب ووضع الأسس الوظيفية لنا في مجال الموانئ والتجارة البحرية، وهو مجال حيوي يأخذ مداه أكثر من أي وقت سَبَق، مع كل ما تضمنته رؤية المملكة 2030 التي نتطلع لكي نكون الجيل الطامح للإسهام في تحقيق أهدافها الفردية والجماعية".

وفي ختام الحفل، تم توزيع الشهادات على المتدربين الـ14 من طلاب كلية الدراسات البحرية في جامعة الملك عبدالعزيز، وتم التقاط الصور التذكارية مع الضيوف المشاركين.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في منطقة مكة المكرمة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل.

وسبَق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نموًّا، وضِمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية.

وتعمل بالميناء 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدّرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيدًا من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير المزمع إنشاؤها ومركز الخدمات اللوجستية؛ ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.

ويشغل ميناء الملك عبدالله مساحة 17.4 كيلومتر مربع وهو يقع بجوار الوادي الصناعي ومنطقة إعادة التصدير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن المرتقب أن يساهم بشكل بالغ الأهمية في تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن.

وسيتمكن الميناء عند اكتماله من مناولة 20 مليون حاوية قياسية، إلى جانب 1.5 مليون سيارة وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام.

ويتميز الميناء بتجهيزاته ومرافقه المتطورة، وأرصفته الأعمق في العالم عند 18 مترًا، بالإضافة إلى أرصفة الدحرجة، ونظام إدارة الميناء الإلكتروني المتكامل؛ مما يجعله قادرًا على استقبال سفن الشحن العملاقة الحديثة بفئاتها المختلفة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات الشحن في المملكة والمنطقة.

ويعد ميناء الملك عبدالله مثالًا فريدًا على الدور الهام المنتظر من القطاع الخاص للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو في طريقه ليجسد طموح القائمين عليه بأن يصبح أحد أفضل الموانئ في العالم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,395
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة