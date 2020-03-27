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تقليد "الغنام" رتبة عميد ركن بحرس الحدود

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة الشرطة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض العقيد ركن عبدالله بن راشد الغنام إلى رتبة عميد؛ وهو من الكفاءات العسكرية والإدارية المميزة.

وبهذه المناسبة قدم العميد الركن "الغنام" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً ودافعاً له لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.

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تقليد "الغنام" رتبة عميد ركن بحرس الحدود
سبق

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة الشرطة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض العقيد ركن عبدالله بن راشد الغنام إلى رتبة عميد؛ وهو من الكفاءات العسكرية والإدارية المميزة.

وبهذه المناسبة قدم العميد الركن "الغنام" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً ودافعاً له لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
09:27 PM

تقليد "الغنام" رتبة عميد ركن بحرس الحدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر الأمر الملكي الكريم بترقية مدير إدارة الشرطة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض العقيد ركن عبدالله بن راشد الغنام إلى رتبة عميد؛ وهو من الكفاءات العسكرية والإدارية المميزة.

وبهذه المناسبة قدم العميد الركن "الغنام" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً ودافعاً له لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.

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