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أمطار غرب عسير.. إخلاء عائلة وانتشال محتجز داخل مركبة بـ"بحر أبوسكينة"

"السيد": تم إيواؤهم بالتنسيق مع مندوب المالية

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز بحر "أبو سكينة" غرب عسير، في إخلاء عائلة بعد أن تسربت المياه لداخل منزلهم، في حين جرى انتشال شخص احتجزته السيول داخل مركبته.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، إنه "نتيجةً لهطول الأمطار الغزيرة اليوم الاثنين، الموافق ١٤٤١/٠٢/٠٨هـ على مركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير فقد باشر مدني محايل عدة بلاغات".

وأشار إلى أن من بين البلاغات التي تلقاها الدفاع المدني، إخلاء عائلة مكونة من تسعة أشخاص من منزل شعبي؛ لوجود تسريب للمياه داخل المنزل، وتشققات تشكل خطراً بالسقف، والعمل على إيوائهم بالتنسيق مع مندوب المالية.

وأضاف: "تمت مباشرة حالة لسيارة عالقة ومغمورة بالمياه بها شخص محتجز جرى سحب السيارة واستخراج المحتجز وهو بصحة جيدة".

عسير بحر أبو سكينة أمطار السيول الدفاع المجني المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بعسير محمد السيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار غرب عسير.. إخلاء عائلة وانتشال محتجز داخل مركبة بـ"بحر أبوسكينة"
سبق

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز بحر "أبو سكينة" غرب عسير، في إخلاء عائلة بعد أن تسربت المياه لداخل منزلهم، في حين جرى انتشال شخص احتجزته السيول داخل مركبته.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، إنه "نتيجةً لهطول الأمطار الغزيرة اليوم الاثنين، الموافق ١٤٤١/٠٢/٠٨هـ على مركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير فقد باشر مدني محايل عدة بلاغات".

وأشار إلى أن من بين البلاغات التي تلقاها الدفاع المدني، إخلاء عائلة مكونة من تسعة أشخاص من منزل شعبي؛ لوجود تسريب للمياه داخل المنزل، وتشققات تشكل خطراً بالسقف، والعمل على إيوائهم بالتنسيق مع مندوب المالية.

وأضاف: "تمت مباشرة حالة لسيارة عالقة ومغمورة بالمياه بها شخص محتجز جرى سحب السيارة واستخراج المحتجز وهو بصحة جيدة".

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
09:38 PM

أمطار غرب عسير.. إخلاء عائلة وانتشال محتجز داخل مركبة بـ"بحر أبوسكينة"

"السيد": تم إيواؤهم بالتنسيق مع مندوب المالية

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محمد طيران - عسير
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تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدها مركز بحر "أبو سكينة" غرب عسير، في إخلاء عائلة بعد أن تسربت المياه لداخل منزلهم، في حين جرى انتشال شخص احتجزته السيول داخل مركبته.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، إنه "نتيجةً لهطول الأمطار الغزيرة اليوم الاثنين، الموافق ١٤٤١/٠٢/٠٨هـ على مركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير فقد باشر مدني محايل عدة بلاغات".

وأشار إلى أن من بين البلاغات التي تلقاها الدفاع المدني، إخلاء عائلة مكونة من تسعة أشخاص من منزل شعبي؛ لوجود تسريب للمياه داخل المنزل، وتشققات تشكل خطراً بالسقف، والعمل على إيوائهم بالتنسيق مع مندوب المالية.

وأضاف: "تمت مباشرة حالة لسيارة عالقة ومغمورة بالمياه بها شخص محتجز جرى سحب السيارة واستخراج المحتجز وهو بصحة جيدة".

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