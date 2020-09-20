النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "رها" تتصدر أسرع توقيت في يوم الثنايا بسباقات الهجن بحائل

حققت المركز الأول في الفترة الصباحية

حصلت "رها" على أسرع توقيت في اليوم المخصص لسن الثنايا ضمن سباقات حائل بزمن 9:25 دقيقة لمسافة 6 كيلومترات لمالكها متعب جابر المري؛ حيث حقّقت المركز الأول في سباقات الفترة الصباحية.

وكان اليوم الرابع لسباق حائل للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ويقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزًا و26 شوطًا مفتوحًا و66 شوطًا عامًا وشوطين للماراثون، شهد 14 شوطًا على فترتين صباحية ومسائية.

وجاءت نتائج منافسات الفترة المسائية لليوم الرابع المخصص لسن الثنايا ضمن ‫سباق حائل للهجن‬ كالتالي: المركز الأول رهاء للمالك متعب المري، المركز الثاني مروّح للمالك عريمان الدوسري، المركز الثالث صابرين للمالك رائد القرشي، مبلش للمالك سعيد المري.

فيما جاءت منافسات الفترة الصباحية لليوم الرابع المخصص لسن الثنايا ضمن ‫سباق حائل للهجن على النحو التالي:‬ المركز الأول اعتبار للمالك سليمان الدعجاني، المركز الثاني شاهين للمالك نادر آل رشيد، المركز الثالث عدن للمالك مفلح البلوي، المركز الرابع نواف للمالك فالح القحطاني، المركز الخامس نصيبا للمالك سعيد المري، المركز السادس هملول للمالك سعيد المري، المركز السابع شودة للمالك حمود العصيمي، المركز الثامن الفايز للمالك صقر السهلي، المركز التاسع عوايد للمالك عبدالهادي المري، المركز العاشر شاهين للمالك محمد المري.

من جهته نوّه الاتحاد السعودي للهجن إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، داعيًا الجميع إلى الالتزام في التقيد بالإجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات المفروضة من قبل ميدان حائل لسباقات الهجن قدر الإمكان للتصدّي لهذا الفيروس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "رها" تتصدر أسرع توقيت في يوم الثنايا بسباقات الهجن بحائل
سبق

حصلت "رها" على أسرع توقيت في اليوم المخصص لسن الثنايا ضمن سباقات حائل بزمن 9:25 دقيقة لمسافة 6 كيلومترات لمالكها متعب جابر المري؛ حيث حقّقت المركز الأول في سباقات الفترة الصباحية.

وكان اليوم الرابع لسباق حائل للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ويقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزًا و26 شوطًا مفتوحًا و66 شوطًا عامًا وشوطين للماراثون، شهد 14 شوطًا على فترتين صباحية ومسائية.

وجاءت نتائج منافسات الفترة المسائية لليوم الرابع المخصص لسن الثنايا ضمن ‫سباق حائل للهجن‬ كالتالي: المركز الأول رهاء للمالك متعب المري، المركز الثاني مروّح للمالك عريمان الدوسري، المركز الثالث صابرين للمالك رائد القرشي، مبلش للمالك سعيد المري.

فيما جاءت منافسات الفترة الصباحية لليوم الرابع المخصص لسن الثنايا ضمن ‫سباق حائل للهجن على النحو التالي:‬ المركز الأول اعتبار للمالك سليمان الدعجاني، المركز الثاني شاهين للمالك نادر آل رشيد، المركز الثالث عدن للمالك مفلح البلوي، المركز الرابع نواف للمالك فالح القحطاني، المركز الخامس نصيبا للمالك سعيد المري، المركز السادس هملول للمالك سعيد المري، المركز السابع شودة للمالك حمود العصيمي، المركز الثامن الفايز للمالك صقر السهلي، المركز التاسع عوايد للمالك عبدالهادي المري، المركز العاشر شاهين للمالك محمد المري.

من جهته نوّه الاتحاد السعودي للهجن إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، داعيًا الجميع إلى الالتزام في التقيد بالإجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات المفروضة من قبل ميدان حائل لسباقات الهجن قدر الإمكان للتصدّي لهذا الفيروس.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
08:01 PM

شاهد.. "رها" تتصدر أسرع توقيت في يوم الثنايا بسباقات الهجن بحائل

حققت المركز الأول في الفترة الصباحية

A A A
نافل السبيعي - حائل
1
369

حصلت "رها" على أسرع توقيت في اليوم المخصص لسن الثنايا ضمن سباقات حائل بزمن 9:25 دقيقة لمسافة 6 كيلومترات لمالكها متعب جابر المري؛ حيث حقّقت المركز الأول في سباقات الفترة الصباحية.

وكان اليوم الرابع لسباق حائل للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ويقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزًا و26 شوطًا مفتوحًا و66 شوطًا عامًا وشوطين للماراثون، شهد 14 شوطًا على فترتين صباحية ومسائية.

وجاءت نتائج منافسات الفترة المسائية لليوم الرابع المخصص لسن الثنايا ضمن ‫سباق حائل للهجن‬ كالتالي: المركز الأول رهاء للمالك متعب المري، المركز الثاني مروّح للمالك عريمان الدوسري، المركز الثالث صابرين للمالك رائد القرشي، مبلش للمالك سعيد المري.

فيما جاءت منافسات الفترة الصباحية لليوم الرابع المخصص لسن الثنايا ضمن ‫سباق حائل للهجن على النحو التالي:‬ المركز الأول اعتبار للمالك سليمان الدعجاني، المركز الثاني شاهين للمالك نادر آل رشيد، المركز الثالث عدن للمالك مفلح البلوي، المركز الرابع نواف للمالك فالح القحطاني، المركز الخامس نصيبا للمالك سعيد المري، المركز السادس هملول للمالك سعيد المري، المركز السابع شودة للمالك حمود العصيمي، المركز الثامن الفايز للمالك صقر السهلي، المركز التاسع عوايد للمالك عبدالهادي المري، المركز العاشر شاهين للمالك محمد المري.

من جهته نوّه الاتحاد السعودي للهجن إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، داعيًا الجميع إلى الالتزام في التقيد بالإجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات المفروضة من قبل ميدان حائل لسباقات الهجن قدر الإمكان للتصدّي لهذا الفيروس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,195
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,030
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,893
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,717

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة