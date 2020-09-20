شاهد.. "رها" تتصدر أسرع توقيت في يوم الثنايا بسباقات الهجن بحائل

حققت المركز الأول في الفترة الصباحية

حصلت "رها" على أسرع توقيت في اليوم المخصص لسن الثنايا ضمن سباقات حائل بزمن 9:25 دقيقة لمسافة 6 كيلومترات لمالكها متعب جابر المري؛ حيث حقّقت المركز الأول في سباقات الفترة الصباحية.

وكان اليوم الرابع لسباق حائل للهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن ويقام على مدار 6 أيام من 17 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، بواقع 20 رمزًا و26 شوطًا مفتوحًا و66 شوطًا عامًا وشوطين للماراثون، شهد 14 شوطًا على فترتين صباحية ومسائية.

وجاءت نتائج منافسات الفترة المسائية لليوم الرابع المخصص لسن الثنايا ضمن ‫سباق حائل للهجن‬ كالتالي: المركز الأول رهاء للمالك متعب المري، المركز الثاني مروّح للمالك عريمان الدوسري، المركز الثالث صابرين للمالك رائد القرشي، مبلش للمالك سعيد المري.

فيما جاءت منافسات الفترة الصباحية لليوم الرابع المخصص لسن الثنايا ضمن ‫سباق حائل للهجن على النحو التالي:‬ المركز الأول اعتبار للمالك سليمان الدعجاني، المركز الثاني شاهين للمالك نادر آل رشيد، المركز الثالث عدن للمالك مفلح البلوي، المركز الرابع نواف للمالك فالح القحطاني، المركز الخامس نصيبا للمالك سعيد المري، المركز السادس هملول للمالك سعيد المري، المركز السابع شودة للمالك حمود العصيمي، المركز الثامن الفايز للمالك صقر السهلي، المركز التاسع عوايد للمالك عبدالهادي المري، المركز العاشر شاهين للمالك محمد المري.

من جهته نوّه الاتحاد السعودي للهجن إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، داعيًا الجميع إلى الالتزام في التقيد بالإجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات المفروضة من قبل ميدان حائل لسباقات الهجن قدر الإمكان للتصدّي لهذا الفيروس.