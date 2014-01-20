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آل الشيخ: مؤتمر صحفي الثلاثاء لتوضيح إستراتيجية الترفيه

دعا شباب وشابات الوطن إلى المشاركة والمتابعة وتقديم الاقتراحات

قال المستشار في الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ؛ اليوم، إنه سيعقد الثلاثاء القادم، مؤتمراً صحفياً يوضح فيه إستراتيجية الهيئة.

وأوضح في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، صباح السبت، قائلاً: "سأعقد -إن شاء الله- يوم الثلاثاء القادم مؤتمراً صحفياً أوضح فيه إستراتيجية هيئة الترفيه للمرحلة القادمة، وأدعو كل المهتمين بصناعة الترفيه إلى حضور المؤتمر، وأدعو شباب وشابات الوطن، إلى المتابعة وتقديم الاقتراحات ومشاركتنا في تطوير هذه الصناعة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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آل الشيخ: مؤتمر صحفي الثلاثاء لتوضيح إستراتيجية الترفيه
سبق

قال المستشار في الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ؛ اليوم، إنه سيعقد الثلاثاء القادم، مؤتمراً صحفياً يوضح فيه إستراتيجية الهيئة.

وأوضح في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، صباح السبت، قائلاً: "سأعقد -إن شاء الله- يوم الثلاثاء القادم مؤتمراً صحفياً أوضح فيه إستراتيجية هيئة الترفيه للمرحلة القادمة، وأدعو كل المهتمين بصناعة الترفيه إلى حضور المؤتمر، وأدعو شباب وشابات الوطن، إلى المتابعة وتقديم الاقتراحات ومشاركتنا في تطوير هذه الصناعة".

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
11:22 AM

آل الشيخ: مؤتمر صحفي الثلاثاء لتوضيح إستراتيجية الترفيه

دعا شباب وشابات الوطن إلى المشاركة والمتابعة وتقديم الاقتراحات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المستشار في الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ؛ اليوم، إنه سيعقد الثلاثاء القادم، مؤتمراً صحفياً يوضح فيه إستراتيجية الهيئة.

وأوضح في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، صباح السبت، قائلاً: "سأعقد -إن شاء الله- يوم الثلاثاء القادم مؤتمراً صحفياً أوضح فيه إستراتيجية هيئة الترفيه للمرحلة القادمة، وأدعو كل المهتمين بصناعة الترفيه إلى حضور المؤتمر، وأدعو شباب وشابات الوطن، إلى المتابعة وتقديم الاقتراحات ومشاركتنا في تطوير هذه الصناعة".

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