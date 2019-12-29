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المغامسي: لا نرى الكتابة على القبور.. ويجوز وضع علامة بسيطة غير ظاهرة وبارزة

مستشهدًا بوضع النبي ﷺ علامة على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه

رأى إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، عدم جواز الكتابة على القبور، وأشار إلى أنه لا حرج إذا وضع الإنسان على القبر علامة بسيطة غير ظاهرة وبارزة لمعرفته حتى لا يكون فيها نوع من التعظيم.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن حديث "المغامسي" خلال برنامجه الأسبوعي بقناة mbc "الأبواب المتفرقة" أمس ردًّا على متصل، سأله عن حكم كتابة الأسماء على القبور؟ مستشهدًا بمضمون خبر لـ"سبق" عن العثور على شواهد قبور أثرية، تعود إلى ثمانية قرون، منقوش على أحدها اسم صاحب القبر. وقال المغامسي: "لا يُكتب اسم الشخص، لكن إذا وضع الإنسان علامة، يعرف بها ذلك القبر فلا حرج؛ فإن النبي ﷺ وضع علامة على قبر عثمان بن مظعون -رضي الله عنه- وقال حتى أعرف قبر أخي".

وتابع: "لو وضع الإنسان على القبر علامة يسيرة غير بارزة وظاهرة؛ لكي لا تكون نوعًا من التعظيم، فلا حرج. أما الكتابة فلا نراها".

صالح المغامسي الأبواب المتفرقة

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المغامسي: لا نرى الكتابة على القبور.. ويجوز وضع علامة بسيطة غير ظاهرة وبارزة
سبق

رأى إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، عدم جواز الكتابة على القبور، وأشار إلى أنه لا حرج إذا وضع الإنسان على القبر علامة بسيطة غير ظاهرة وبارزة لمعرفته حتى لا يكون فيها نوع من التعظيم.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن حديث "المغامسي" خلال برنامجه الأسبوعي بقناة mbc "الأبواب المتفرقة" أمس ردًّا على متصل، سأله عن حكم كتابة الأسماء على القبور؟ مستشهدًا بمضمون خبر لـ"سبق" عن العثور على شواهد قبور أثرية، تعود إلى ثمانية قرون، منقوش على أحدها اسم صاحب القبر. وقال المغامسي: "لا يُكتب اسم الشخص، لكن إذا وضع الإنسان علامة، يعرف بها ذلك القبر فلا حرج؛ فإن النبي ﷺ وضع علامة على قبر عثمان بن مظعون -رضي الله عنه- وقال حتى أعرف قبر أخي".

وتابع: "لو وضع الإنسان على القبر علامة يسيرة غير بارزة وظاهرة؛ لكي لا تكون نوعًا من التعظيم، فلا حرج. أما الكتابة فلا نراها".

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
01:44 AM

المغامسي: لا نرى الكتابة على القبور.. ويجوز وضع علامة بسيطة غير ظاهرة وبارزة

مستشهدًا بوضع النبي ﷺ علامة على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,248

رأى إمام وخطيب مسجد قباء المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، عدم جواز الكتابة على القبور، وأشار إلى أنه لا حرج إذا وضع الإنسان على القبر علامة بسيطة غير ظاهرة وبارزة لمعرفته حتى لا يكون فيها نوع من التعظيم.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن حديث "المغامسي" خلال برنامجه الأسبوعي بقناة mbc "الأبواب المتفرقة" أمس ردًّا على متصل، سأله عن حكم كتابة الأسماء على القبور؟ مستشهدًا بمضمون خبر لـ"سبق" عن العثور على شواهد قبور أثرية، تعود إلى ثمانية قرون، منقوش على أحدها اسم صاحب القبر. وقال المغامسي: "لا يُكتب اسم الشخص، لكن إذا وضع الإنسان علامة، يعرف بها ذلك القبر فلا حرج؛ فإن النبي ﷺ وضع علامة على قبر عثمان بن مظعون -رضي الله عنه- وقال حتى أعرف قبر أخي".

وتابع: "لو وضع الإنسان على القبر علامة يسيرة غير بارزة وظاهرة؛ لكي لا تكون نوعًا من التعظيم، فلا حرج. أما الكتابة فلا نراها".

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