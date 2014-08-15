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بعد إصابة 6 ضباط.. الإطاحة بمطلق النار على شرطة فيلادلفيا

القوات الخاصة ما زالت تفتش المنزل الذي كان يتحصن بداخله

أعلن المتحدث باسم الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية إريك غريب، أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في إطلاق النار الذي أصيب فيه عدد من ضباط الشرطة.

وكتب "غريب" على حسابه في "تويتر": "المشتبه به محتجز.. القوات الخاصة ما زالت تفتش المنزل" الذي كان يتحصن بداخله.

ووفق وكالة "نوفوستي" قال مفوض شرطة المدينة ريتشارد روس للصحفيين: إن شرطة فيلادلفيا تمكنت من التحدث لفترة وجيزة مع مطلق النار الذي كان يتحصن في مبنى في شمال المدينة.

وأضاف: "تحدثنا إليه لأول مرة 30-40 دقيقة وكان هناك تقدم ضئيل. كان محاميه على الخط الثالث وحاول إقناعه بأننا لا نريد إلحاق الأذى به؛ ولكن بعد ذلك توقفت المحادثة.. بدأ يدرك أنه من الأفضل الخروج والاستسلام".

ووقع تبادل لإطلاق النار شمال فيلادلفيا بين الشرطة ومشبوهين، أصيب فيه 6 من ضباط الشرطة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد إصابة 6 ضباط.. الإطاحة بمطلق النار على شرطة فيلادلفيا
سبق

أعلن المتحدث باسم الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية إريك غريب، أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في إطلاق النار الذي أصيب فيه عدد من ضباط الشرطة.

وكتب "غريب" على حسابه في "تويتر": "المشتبه به محتجز.. القوات الخاصة ما زالت تفتش المنزل" الذي كان يتحصن بداخله.

ووفق وكالة "نوفوستي" قال مفوض شرطة المدينة ريتشارد روس للصحفيين: إن شرطة فيلادلفيا تمكنت من التحدث لفترة وجيزة مع مطلق النار الذي كان يتحصن في مبنى في شمال المدينة.

وأضاف: "تحدثنا إليه لأول مرة 30-40 دقيقة وكان هناك تقدم ضئيل. كان محاميه على الخط الثالث وحاول إقناعه بأننا لا نريد إلحاق الأذى به؛ ولكن بعد ذلك توقفت المحادثة.. بدأ يدرك أنه من الأفضل الخروج والاستسلام".

ووقع تبادل لإطلاق النار شمال فيلادلفيا بين الشرطة ومشبوهين، أصيب فيه 6 من ضباط الشرطة.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
09:22 AM

بعد إصابة 6 ضباط.. الإطاحة بمطلق النار على شرطة فيلادلفيا

القوات الخاصة ما زالت تفتش المنزل الذي كان يتحصن بداخله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث باسم الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية إريك غريب، أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في إطلاق النار الذي أصيب فيه عدد من ضباط الشرطة.

وكتب "غريب" على حسابه في "تويتر": "المشتبه به محتجز.. القوات الخاصة ما زالت تفتش المنزل" الذي كان يتحصن بداخله.

ووفق وكالة "نوفوستي" قال مفوض شرطة المدينة ريتشارد روس للصحفيين: إن شرطة فيلادلفيا تمكنت من التحدث لفترة وجيزة مع مطلق النار الذي كان يتحصن في مبنى في شمال المدينة.

وأضاف: "تحدثنا إليه لأول مرة 30-40 دقيقة وكان هناك تقدم ضئيل. كان محاميه على الخط الثالث وحاول إقناعه بأننا لا نريد إلحاق الأذى به؛ ولكن بعد ذلك توقفت المحادثة.. بدأ يدرك أنه من الأفضل الخروج والاستسلام".

ووقع تبادل لإطلاق النار شمال فيلادلفيا بين الشرطة ومشبوهين، أصيب فيه 6 من ضباط الشرطة.

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