وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء، لتوزيع 30 ألف سلة غذائية في منطقة صومالي لاند، بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و723 ألف دولار أمريكي، يستفيد منها 30 ألف عائلة بواقع 180 ألف فرد. وقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض. وسيتم خلال المشروع توزيع السلال الغذائية على الأسر الأشد فقرًا والنازحين في إقليم مرودي جيح، وإقليم هرجيسا، وإقليم ساحل، وإقليم أودل، وإقليم توجطير، وإقليم سناج، وإقليم سول. وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للجهود الإنسانية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين والمعوزين في مختلف دول العالم. من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم الدورة التدريبية التاسعة عشرة في الحاسب الآلي للطلاب والطالبات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، وذلك من خلال المركز السعودي لخدمة المجتمع. وأوضحت مديرة المركز السعودي لخدمة المجتمع رنا الرصيص، أن المركز يولي اهتمامًا خاصًا للمحور التعليمي والتدريبي للاجئين السوريين لما له من أثر كبير في رفع مستوى الحياة الاجتماعية من خلال التعليم على حرف ومهن يتم من خلالها كسب العيش وسد الاحتياجات الضرورية. يذكر أن المركز السعودي لخدمة المجتمع يقدم دوراته التعليمية والتدريبية في مجالات متعددة مثل دورات التقوية في المواد الدراسية الأساسية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلى تنظيم الورشات المهنية في الخياطة وصناعة الملابس والفنون وتعليم مهارات الطهي وحفظ الأطعمة، حيث قام المركز منذ افتتاحه بتخريج قرابة 4,500 طالب وطالبة في شتى المجالات التعليمية والتدريبية.

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتوزيع 30 ألف سلة غذائية في منطقة صومالي لاند وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-12 وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء، لتوزيع 30 ألف سلة غذائية في منطقة صومالي لاند، بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و723 ألف دولار أمريكي، يستفيد منها 30 ألف عائلة بواقع 180 ألف فرد.

وقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض.

وسيتم خلال المشروع توزيع السلال الغذائية على الأسر الأشد فقرًا والنازحين في إقليم مرودي جيح، وإقليم هرجيسا، وإقليم ساحل، وإقليم أودل، وإقليم توجطير، وإقليم سناج، وإقليم سول.

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للجهود الإنسانية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين والمعوزين في مختلف دول العالم.

من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم الدورة التدريبية التاسعة عشرة في الحاسب الآلي للطلاب والطالبات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، وذلك من خلال المركز السعودي لخدمة المجتمع.

وأوضحت مديرة المركز السعودي لخدمة المجتمع رنا الرصيص، أن المركز يولي اهتمامًا خاصًا للمحور التعليمي والتدريبي للاجئين السوريين لما له من أثر كبير في رفع مستوى الحياة الاجتماعية من خلال التعليم على حرف ومهن يتم من خلالها كسب العيش وسد الاحتياجات الضرورية.

يذكر أن المركز السعودي لخدمة المجتمع يقدم دوراته التعليمية والتدريبية في مجالات متعددة مثل دورات التقوية في المواد الدراسية الأساسية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلى تنظيم الورشات المهنية في الخياطة وصناعة الملابس والفنون وتعليم مهارات الطهي وحفظ الأطعمة، حيث قام المركز منذ افتتاحه بتخريج قرابة 4,500 طالب وطالبة في شتى المجالات التعليمية والتدريبية.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 04:37 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتوزيع 30 ألف سلة غذائية في منطقة صومالي لاند يواصل تقديم الورش التدريبية في الحاسب الآلي للاجئين السوريين بمخيم الزعتري





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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء، لتوزيع 30 ألف سلة غذائية في منطقة صومالي لاند، بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و723 ألف دولار أمريكي، يستفيد منها 30 ألف عائلة بواقع 180 ألف فرد.

وقع الاتفاقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض.

وسيتم خلال المشروع توزيع السلال الغذائية على الأسر الأشد فقرًا والنازحين في إقليم مرودي جيح، وإقليم هرجيسا، وإقليم ساحل، وإقليم أودل، وإقليم توجطير، وإقليم سناج، وإقليم سول.

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للجهود الإنسانية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين والمعوزين في مختلف دول العالم.

من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم الدورة التدريبية التاسعة عشرة في الحاسب الآلي للطلاب والطالبات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، وذلك من خلال المركز السعودي لخدمة المجتمع.

وأوضحت مديرة المركز السعودي لخدمة المجتمع رنا الرصيص، أن المركز يولي اهتمامًا خاصًا للمحور التعليمي والتدريبي للاجئين السوريين لما له من أثر كبير في رفع مستوى الحياة الاجتماعية من خلال التعليم على حرف ومهن يتم من خلالها كسب العيش وسد الاحتياجات الضرورية.

يذكر أن المركز السعودي لخدمة المجتمع يقدم دوراته التعليمية والتدريبية في مجالات متعددة مثل دورات التقوية في المواد الدراسية الأساسية كاللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلى تنظيم الورشات المهنية في الخياطة وصناعة الملابس والفنون وتعليم مهارات الطهي وحفظ الأطعمة، حيث قام المركز منذ افتتاحه بتخريج قرابة 4,500 طالب وطالبة في شتى المجالات التعليمية والتدريبية.