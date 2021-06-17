النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لليوم الثالث.. موجة حر شديد تجتاح جنوب غرب أمريكا وتحذيرات صحية

أجهدت شبكات الكهرباء.. ومخاوف من الحرائق في كاليفورنيا ونيفادا ويوتا

لليوم الثالث على التوالي عانت معظم مناطق غرب الولايات المتحدة، من موجة حر شديد ارتفعت فيها درجات حرارة لمستويات قياسية؛ مما أدى إلى إصدار تحذيرات صحية، وأجهدت شبكات الكهرباء.

إيريك شونينج الخبير بهيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية قال إن تغير الأحوال الجوية أتى بقدر من التحسن لولايات شمالية من بينها مونتانا وإيداهو؛ إلا أنه كان قاسيًا على كاليفورنيا وأجزاء من الجنوب الغربي.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من شدة الحرارة في الغرب الأمريكي محذرة من أن هذه الأحوال قد تكون خطيرة، بل ومميتة. ولم ترد تقارير بعدُ عن أي وفيات بسبب الطقس شديد الحرارة وفق "رويترز"، كما أصدرت الهيئة تحذيرات من خطر الحرائق في ولايات كاليفورنيا ونيفادا ويوتا. وتشتعل حرائق غابات كبيرة في كولورادو وأريزونا.

وأتت حرائق الغابات على أكثر من 17 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في عام 2020، ودمرت مئات المنازل في كاليفورنيا خلال موسم حرائق كان بالغ الشراسة.

ويقول خبراء هيئة الأرصاد: إن موجة الحر غير المألوفة في أواخر الربيع نتجت عن ارتفاع الضغط الجوي فوق المناطق الصحراوية الغربية ولا يمكن أن تعزى بشكل مباشر لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وتسببت موجة الحر في زيادة الطلب على الكهرباء مع تزايد الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء والمراوح الكهربائية. وحثت تكساس وكاليفورنيا -وهما أكثر الولايات الأمريكية سكانًا- على الحفاظ على الطاقة.

وأصدرت شبكة كهرباء كاليفورنيا "تحذيرًا" مساء اليوم الخميس وطلبت من السكان إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وأجهزة المكاتب بين الخامسة والعاشرة مساء.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لليوم الثالث.. موجة حر شديد تجتاح جنوب غرب أمريكا وتحذيرات صحية
سبق

لليوم الثالث على التوالي عانت معظم مناطق غرب الولايات المتحدة، من موجة حر شديد ارتفعت فيها درجات حرارة لمستويات قياسية؛ مما أدى إلى إصدار تحذيرات صحية، وأجهدت شبكات الكهرباء.

إيريك شونينج الخبير بهيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية قال إن تغير الأحوال الجوية أتى بقدر من التحسن لولايات شمالية من بينها مونتانا وإيداهو؛ إلا أنه كان قاسيًا على كاليفورنيا وأجزاء من الجنوب الغربي.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من شدة الحرارة في الغرب الأمريكي محذرة من أن هذه الأحوال قد تكون خطيرة، بل ومميتة. ولم ترد تقارير بعدُ عن أي وفيات بسبب الطقس شديد الحرارة وفق "رويترز"، كما أصدرت الهيئة تحذيرات من خطر الحرائق في ولايات كاليفورنيا ونيفادا ويوتا. وتشتعل حرائق غابات كبيرة في كولورادو وأريزونا.

وأتت حرائق الغابات على أكثر من 17 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في عام 2020، ودمرت مئات المنازل في كاليفورنيا خلال موسم حرائق كان بالغ الشراسة.

ويقول خبراء هيئة الأرصاد: إن موجة الحر غير المألوفة في أواخر الربيع نتجت عن ارتفاع الضغط الجوي فوق المناطق الصحراوية الغربية ولا يمكن أن تعزى بشكل مباشر لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وتسببت موجة الحر في زيادة الطلب على الكهرباء مع تزايد الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء والمراوح الكهربائية. وحثت تكساس وكاليفورنيا -وهما أكثر الولايات الأمريكية سكانًا- على الحفاظ على الطاقة.

وأصدرت شبكة كهرباء كاليفورنيا "تحذيرًا" مساء اليوم الخميس وطلبت من السكان إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وأجهزة المكاتب بين الخامسة والعاشرة مساء.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
10:54 AM

لليوم الثالث.. موجة حر شديد تجتاح جنوب غرب أمريكا وتحذيرات صحية

أجهدت شبكات الكهرباء.. ومخاوف من الحرائق في كاليفورنيا ونيفادا ويوتا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,633

لليوم الثالث على التوالي عانت معظم مناطق غرب الولايات المتحدة، من موجة حر شديد ارتفعت فيها درجات حرارة لمستويات قياسية؛ مما أدى إلى إصدار تحذيرات صحية، وأجهدت شبكات الكهرباء.

إيريك شونينج الخبير بهيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية قال إن تغير الأحوال الجوية أتى بقدر من التحسن لولايات شمالية من بينها مونتانا وإيداهو؛ إلا أنه كان قاسيًا على كاليفورنيا وأجزاء من الجنوب الغربي.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من شدة الحرارة في الغرب الأمريكي محذرة من أن هذه الأحوال قد تكون خطيرة، بل ومميتة. ولم ترد تقارير بعدُ عن أي وفيات بسبب الطقس شديد الحرارة وفق "رويترز"، كما أصدرت الهيئة تحذيرات من خطر الحرائق في ولايات كاليفورنيا ونيفادا ويوتا. وتشتعل حرائق غابات كبيرة في كولورادو وأريزونا.

وأتت حرائق الغابات على أكثر من 17 ألف كيلومتر مربع من الأراضي في عام 2020، ودمرت مئات المنازل في كاليفورنيا خلال موسم حرائق كان بالغ الشراسة.

ويقول خبراء هيئة الأرصاد: إن موجة الحر غير المألوفة في أواخر الربيع نتجت عن ارتفاع الضغط الجوي فوق المناطق الصحراوية الغربية ولا يمكن أن تعزى بشكل مباشر لارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وتسببت موجة الحر في زيادة الطلب على الكهرباء مع تزايد الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء والمراوح الكهربائية. وحثت تكساس وكاليفورنيا -وهما أكثر الولايات الأمريكية سكانًا- على الحفاظ على الطاقة.

وأصدرت شبكة كهرباء كاليفورنيا "تحذيرًا" مساء اليوم الخميس وطلبت من السكان إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وأجهزة المكاتب بين الخامسة والعاشرة مساء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,871

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة