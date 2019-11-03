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لصوص المزارع والمواشي في قبضة شرطة الرياض .. اعترفوا بالجرائم السبع

3 مواطنين كانوا يسلبون الحظائر ويقيدون العاملين بها ويسطون على ما بحوزتهم

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة مواطنين تورّطوا في اقتحام المزارع وسرقة الماشية وتقييد العاملين بها وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، حيث أقرّوا بارتكابهم سبع حوادث في عددٍ من محافظات مدينة الرياض بذات النمط والسلوك الإجرامي, وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة ثادق من القبض على ثلاثة مواطنين -تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث-، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في اقتحام المزارع وسرقة الماشية من الحظائر وتقييد العاملين بها وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم سبع حوادث في عددٍ من محافظات مدينة الرياض بذات النمط والسلوك الإجرامي, حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

شرطة الرياض لصوص المزارع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لصوص المزارع والمواشي في قبضة شرطة الرياض .. اعترفوا بالجرائم السبع
سبق

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة مواطنين تورّطوا في اقتحام المزارع وسرقة الماشية وتقييد العاملين بها وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، حيث أقرّوا بارتكابهم سبع حوادث في عددٍ من محافظات مدينة الرياض بذات النمط والسلوك الإجرامي, وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة ثادق من القبض على ثلاثة مواطنين -تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث-، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في اقتحام المزارع وسرقة الماشية من الحظائر وتقييد العاملين بها وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم سبع حوادث في عددٍ من محافظات مدينة الرياض بذات النمط والسلوك الإجرامي, حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
12:18 PM

لصوص المزارع والمواشي في قبضة شرطة الرياض .. اعترفوا بالجرائم السبع

3 مواطنين كانوا يسلبون الحظائر ويقيدون العاملين بها ويسطون على ما بحوزتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة مواطنين تورّطوا في اقتحام المزارع وسرقة الماشية وتقييد العاملين بها وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، حيث أقرّوا بارتكابهم سبع حوادث في عددٍ من محافظات مدينة الرياض بذات النمط والسلوك الإجرامي, وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة ثادق من القبض على ثلاثة مواطنين -تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث-، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في اقتحام المزارع وسرقة الماشية من الحظائر وتقييد العاملين بها وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم سبع حوادث في عددٍ من محافظات مدينة الرياض بذات النمط والسلوك الإجرامي, حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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