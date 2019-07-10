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"مأزق المغاربة في الشرطة القطرية".. تخفيض رواتب يفجّر غضبًا!

يُقَدَّر عددهم بـ1800 شرطي في سلك الحراسة وأمن الملاعب وغيرهما

فوجئت مجموعة من المغاربة العاملين لدى وزارة الداخلية القطرية، بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 30%، كما رفضت الداخلية القطرية تقديم أي مبررات حول قرار تخفيض الأجور، كما رفضت استقبال لجنة تضم مغاربة للاستفسار بشأن قرار تخفيض الأجور إذا كان دائمًا أم مؤقتًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "هسبريس" المغربية، عمدت وزارة الداخلية القطرية، في ظل تداعيات أزمة "كوفيد 19"، إلى تخفيض رواتب موظفي الشرطة المغاربة والأجانب من جنسيات عربية مختلفة؛ في حين لم تُخَفِّض رواتب أفراد الشرطة القطريين؛ مما خلَّف موجة غضب شديدة لدى العاملين الأجانب في قطاع الشرطة.

وأفاد شرطيون مغاربة بأن وزارة الداخلية القطرية أقدمت على تخفيض رواتبهم بحوالى 1800 ريال قطري، أي ما يعادل 5000 درهم مغربي؛ علمًا بأن رواتبهم تتراوح ما بين 6000 و7500 ريال قطري.

ويشتغل مئات المغاربة لفائدة وزارة الداخلية القطرية، خصوصًا في سلك الشرطة والحراسة وأمن الملاعب. ويقدر عدد العاملين المغاربة في سلك الشرطة القطرية بحوالى 1800 شرطي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مأزق المغاربة في الشرطة القطرية".. تخفيض رواتب يفجّر غضبًا!
سبق

فوجئت مجموعة من المغاربة العاملين لدى وزارة الداخلية القطرية، بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 30%، كما رفضت الداخلية القطرية تقديم أي مبررات حول قرار تخفيض الأجور، كما رفضت استقبال لجنة تضم مغاربة للاستفسار بشأن قرار تخفيض الأجور إذا كان دائمًا أم مؤقتًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "هسبريس" المغربية، عمدت وزارة الداخلية القطرية، في ظل تداعيات أزمة "كوفيد 19"، إلى تخفيض رواتب موظفي الشرطة المغاربة والأجانب من جنسيات عربية مختلفة؛ في حين لم تُخَفِّض رواتب أفراد الشرطة القطريين؛ مما خلَّف موجة غضب شديدة لدى العاملين الأجانب في قطاع الشرطة.

وأفاد شرطيون مغاربة بأن وزارة الداخلية القطرية أقدمت على تخفيض رواتبهم بحوالى 1800 ريال قطري، أي ما يعادل 5000 درهم مغربي؛ علمًا بأن رواتبهم تتراوح ما بين 6000 و7500 ريال قطري.

ويشتغل مئات المغاربة لفائدة وزارة الداخلية القطرية، خصوصًا في سلك الشرطة والحراسة وأمن الملاعب. ويقدر عدد العاملين المغاربة في سلك الشرطة القطرية بحوالى 1800 شرطي.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
06:29 PM

"مأزق المغاربة في الشرطة القطرية".. تخفيض رواتب يفجّر غضبًا!

يُقَدَّر عددهم بـ1800 شرطي في سلك الحراسة وأمن الملاعب وغيرهما

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بدر الجبل - تبوك
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فوجئت مجموعة من المغاربة العاملين لدى وزارة الداخلية القطرية، بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 30%، كما رفضت الداخلية القطرية تقديم أي مبررات حول قرار تخفيض الأجور، كما رفضت استقبال لجنة تضم مغاربة للاستفسار بشأن قرار تخفيض الأجور إذا كان دائمًا أم مؤقتًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "هسبريس" المغربية، عمدت وزارة الداخلية القطرية، في ظل تداعيات أزمة "كوفيد 19"، إلى تخفيض رواتب موظفي الشرطة المغاربة والأجانب من جنسيات عربية مختلفة؛ في حين لم تُخَفِّض رواتب أفراد الشرطة القطريين؛ مما خلَّف موجة غضب شديدة لدى العاملين الأجانب في قطاع الشرطة.

وأفاد شرطيون مغاربة بأن وزارة الداخلية القطرية أقدمت على تخفيض رواتبهم بحوالى 1800 ريال قطري، أي ما يعادل 5000 درهم مغربي؛ علمًا بأن رواتبهم تتراوح ما بين 6000 و7500 ريال قطري.

ويشتغل مئات المغاربة لفائدة وزارة الداخلية القطرية، خصوصًا في سلك الشرطة والحراسة وأمن الملاعب. ويقدر عدد العاملين المغاربة في سلك الشرطة القطرية بحوالى 1800 شرطي.

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