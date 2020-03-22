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‫في "وادي الدواسر".. "لجنة الرقابة" تُغلق مغسلة ملابس وتغريمها بالحد الأعلى

ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية

أغلقت لجنة الرقابة الصحية المشكلة التابعة لبلدية محافظة وادي الدواسر، قبل قليل مغسلة ملابس؛ نتيجة عدة مخالفات رصدتها الفرق أثناء جولتها مساء اليوم.

‫وتفصيلاً، قالت بلدية المحافظة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل، إن لجنة الرقابة الصحية المشكلة لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، قامت بإغلاق مغسلة ملابس وتغرم صاحبها بالحد الأعلى لوجود سكن داخل المغسلة ولسوء النظافة وتراكم الملابس والمفروشات ولتجميع ملابس أكثر من زبون داخل غسالة واحدة.

‫كما تم تغريم صاحب مطعم بالحد الأعلى من نظام الجزاءات والغرامات لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، داعية في الوقت نفسه إلى التعاون مع منسوبي البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة مرصودة أو ملاحظة من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940) والذي يعمل على مدار الساعة.

‫وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة وفقًا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

بلدية وادي الدواسر وادي الدواسر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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‫في "وادي الدواسر".. "لجنة الرقابة" تُغلق مغسلة ملابس وتغريمها بالحد الأعلى
سبق

أغلقت لجنة الرقابة الصحية المشكلة التابعة لبلدية محافظة وادي الدواسر، قبل قليل مغسلة ملابس؛ نتيجة عدة مخالفات رصدتها الفرق أثناء جولتها مساء اليوم.

‫وتفصيلاً، قالت بلدية المحافظة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل، إن لجنة الرقابة الصحية المشكلة لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، قامت بإغلاق مغسلة ملابس وتغرم صاحبها بالحد الأعلى لوجود سكن داخل المغسلة ولسوء النظافة وتراكم الملابس والمفروشات ولتجميع ملابس أكثر من زبون داخل غسالة واحدة.

‫كما تم تغريم صاحب مطعم بالحد الأعلى من نظام الجزاءات والغرامات لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، داعية في الوقت نفسه إلى التعاون مع منسوبي البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة مرصودة أو ملاحظة من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940) والذي يعمل على مدار الساعة.

‫وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة وفقًا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
12:17 AM

‫في "وادي الدواسر".. "لجنة الرقابة" تُغلق مغسلة ملابس وتغريمها بالحد الأعلى

ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
14
17,608

أغلقت لجنة الرقابة الصحية المشكلة التابعة لبلدية محافظة وادي الدواسر، قبل قليل مغسلة ملابس؛ نتيجة عدة مخالفات رصدتها الفرق أثناء جولتها مساء اليوم.

‫وتفصيلاً، قالت بلدية المحافظة، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل، إن لجنة الرقابة الصحية المشكلة لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، قامت بإغلاق مغسلة ملابس وتغرم صاحبها بالحد الأعلى لوجود سكن داخل المغسلة ولسوء النظافة وتراكم الملابس والمفروشات ولتجميع ملابس أكثر من زبون داخل غسالة واحدة.

‫كما تم تغريم صاحب مطعم بالحد الأعلى من نظام الجزاءات والغرامات لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، داعية في الوقت نفسه إلى التعاون مع منسوبي البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة مرصودة أو ملاحظة من خلال الاتصال على الرقم الموحد (940) والذي يعمل على مدار الساعة.

‫وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة وفقًا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

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