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"الصحة": تسجيل 48 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547497 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536,534 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8739 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 138 حالة.

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"الصحة": تسجيل 48 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547497 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536,534 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8739 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 138 حالة.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
03:40 PM
اخر تعديل
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
06:20 PM

"الصحة": تسجيل 48 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
5,414

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547497 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536,534 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8739 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 138 حالة.

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