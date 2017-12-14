النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وكيل الرياض" يشارك السفارة الكينية بالمملكة احتفالها باليوم الوطني لبلادها

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري مساء أمس حفل سفارة جمهورية كينيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

سفارة جمهورية كينيا لدى المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"وكيل الرياض" يشارك السفارة الكينية بالمملكة احتفالها باليوم الوطني لبلادها
سبق

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري مساء أمس حفل سفارة جمهورية كينيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
12:20 AM

"وكيل الرياض" يشارك السفارة الكينية بالمملكة احتفالها باليوم الوطني لبلادها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,053

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري مساء أمس حفل سفارة جمهورية كينيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,560
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,974

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة