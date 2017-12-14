"وكيل الرياض" يشارك السفارة الكينية بالمملكة احتفالها باليوم الوطني لبلادها

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري مساء أمس حفل سفارة جمهورية كينيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.