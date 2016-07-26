نادي رؤساء وزراء لبنان يرشح "ميقاتي" لتشكيل الحكومة

قبل يوم من الاستشارات النيابية

رشح نادي رؤساء الوزراء السابقين للبنان، اليوم (الأحد) السياسي نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما ذكرت "فرانس 24".

وأشارت معطيات خلال الأيام إلى أن المشاورات تتجه نحو تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، بتأليف حكومة جديدة في الاستشارات، التي ستجري غداً.

وسيسعى "ميقاتي" في حال تكليفه إلى تأليف حكومة تنجز إصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي؛ لتسهيل الحصول على مساعدات.