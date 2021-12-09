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86 محطة أوتوماتيكية ورادار بحري.. مشاريع "الأرصاد" يكشفها رئيسها التنفيذي

خدمات لقطاع النقل والملاحة بالمملكة تمكن من الإيفاء بمتطلبات الشركاء والعملاء

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن مشاريع مستقبلية يعمل المركز الوطني على تنفيذها، ويهدف من خلالها لتطوير أعمال الرصد البحري؛ لتمكين المركز من الإيفاء بمتطلبات شركائه وعملائه وتحقيق التطلعات المستقبلية لقطاع الأرصاد، بالإضافة إلى المساهمة في صناعة النقل البحري.

وعلى صعيد تطوير الأعمال والخدمات ورفع الجاهزية للأرصاد، بيّن الرئيس التنفيذي للمركز أن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 تضمنت رفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية في المملكة وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية من خلال عدد من المشاريع الحيوية والتنموية المهمة أبرزها مشاريع التغطية الجغرافية لأجواء المملكة والعمل على تركيب 75 محطة رصد أتوماتيكية متطورة تضاف إلى خدمات الرصد للمركز الوطني للأرصاد.

وأضاف: من المشاريع توسيع نطاق عمل المركز في خدمات الملاحة البحرية من خلال تركيب 5 محطات رصد بحري عائمة و3 محطات بث لاسلكية للمساهمة في سلامة الأرواح في البحار؛ إضافة إلى 11 راداراً بحرياً معنياً بمراقبة ورصد الأمواج والتيارات البحرية، بالإضافة إلى محطات رصد الأمواج والتيارات البحرية وتطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس من خلال رفع القدرات المعنية بتوقعات نماذج أمواج البحر والتيارات البحرية ونماذج التنبيه الآني بالسيول والعواصف الترابية".

وتابع: "كذلك تركيب 600 محطة لرصد ومراقبة العواصف الرملية والطقس؛ بهدف تعزيز قدرات المركز في رصد ومراقبة الظواهر الجوية المحتملة على المملكة ودراستها مناخياً".

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86 محطة أوتوماتيكية ورادار بحري.. مشاريع "الأرصاد" يكشفها رئيسها التنفيذي
سبق

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن مشاريع مستقبلية يعمل المركز الوطني على تنفيذها، ويهدف من خلالها لتطوير أعمال الرصد البحري؛ لتمكين المركز من الإيفاء بمتطلبات شركائه وعملائه وتحقيق التطلعات المستقبلية لقطاع الأرصاد، بالإضافة إلى المساهمة في صناعة النقل البحري.

وعلى صعيد تطوير الأعمال والخدمات ورفع الجاهزية للأرصاد، بيّن الرئيس التنفيذي للمركز أن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 تضمنت رفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية في المملكة وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية من خلال عدد من المشاريع الحيوية والتنموية المهمة أبرزها مشاريع التغطية الجغرافية لأجواء المملكة والعمل على تركيب 75 محطة رصد أتوماتيكية متطورة تضاف إلى خدمات الرصد للمركز الوطني للأرصاد.

وأضاف: من المشاريع توسيع نطاق عمل المركز في خدمات الملاحة البحرية من خلال تركيب 5 محطات رصد بحري عائمة و3 محطات بث لاسلكية للمساهمة في سلامة الأرواح في البحار؛ إضافة إلى 11 راداراً بحرياً معنياً بمراقبة ورصد الأمواج والتيارات البحرية، بالإضافة إلى محطات رصد الأمواج والتيارات البحرية وتطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس من خلال رفع القدرات المعنية بتوقعات نماذج أمواج البحر والتيارات البحرية ونماذج التنبيه الآني بالسيول والعواصف الترابية".

وتابع: "كذلك تركيب 600 محطة لرصد ومراقبة العواصف الرملية والطقس؛ بهدف تعزيز قدرات المركز في رصد ومراقبة الظواهر الجوية المحتملة على المملكة ودراستها مناخياً".

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
12:10 PM

86 محطة أوتوماتيكية ورادار بحري.. مشاريع "الأرصاد" يكشفها رئيسها التنفيذي

خدمات لقطاع النقل والملاحة بالمملكة تمكن من الإيفاء بمتطلبات الشركاء والعملاء

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عبدالله الراجحي - جدة
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كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن مشاريع مستقبلية يعمل المركز الوطني على تنفيذها، ويهدف من خلالها لتطوير أعمال الرصد البحري؛ لتمكين المركز من الإيفاء بمتطلبات شركائه وعملائه وتحقيق التطلعات المستقبلية لقطاع الأرصاد، بالإضافة إلى المساهمة في صناعة النقل البحري.

وعلى صعيد تطوير الأعمال والخدمات ورفع الجاهزية للأرصاد، بيّن الرئيس التنفيذي للمركز أن برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 تضمنت رفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية في المملكة وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية من خلال عدد من المشاريع الحيوية والتنموية المهمة أبرزها مشاريع التغطية الجغرافية لأجواء المملكة والعمل على تركيب 75 محطة رصد أتوماتيكية متطورة تضاف إلى خدمات الرصد للمركز الوطني للأرصاد.

وأضاف: من المشاريع توسيع نطاق عمل المركز في خدمات الملاحة البحرية من خلال تركيب 5 محطات رصد بحري عائمة و3 محطات بث لاسلكية للمساهمة في سلامة الأرواح في البحار؛ إضافة إلى 11 راداراً بحرياً معنياً بمراقبة ورصد الأمواج والتيارات البحرية، بالإضافة إلى محطات رصد الأمواج والتيارات البحرية وتطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس من خلال رفع القدرات المعنية بتوقعات نماذج أمواج البحر والتيارات البحرية ونماذج التنبيه الآني بالسيول والعواصف الترابية".

وتابع: "كذلك تركيب 600 محطة لرصد ومراقبة العواصف الرملية والطقس؛ بهدف تعزيز قدرات المركز في رصد ومراقبة الظواهر الجوية المحتملة على المملكة ودراستها مناخياً".

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