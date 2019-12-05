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مسؤولون بواشنطن: البحرية الأمريكية صادرت أجزاء صواريخ إيرانية مرسلة للحوثيين

ءأكدوا أنها المرة الأولى التي تصادر فيها معدات حربية متقدمة في طريقها لليمن

قال مسؤولون أمريكيون إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت "كمية كبيرة" من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة يشتبه أنها كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، أوضح المسؤولون أن تلك هي المرة الأولى، التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن، وفقًا لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

وتمت المصادرة من زورق صغير، وقام بالعملية البحرية الأمريكية وفريق من خفر السواحل الأمريكي في وقت متأخر من الأربعاء في بحر العرب.

وذكر المسؤولون أن الواقعة توضح استمرار تهريب الأسلحة بالمخالفة للقانون للحوثيين، ويأتي ذلك في الوقت الذي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حيث تتصدر إيران أجندة المباحثات.

البحرية الأمريكية صواريخ إيرانية الحوثيون اليمن خفر السواحل الأمريكي بحر العرب

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسؤولون بواشنطن: البحرية الأمريكية صادرت أجزاء صواريخ إيرانية مرسلة للحوثيين
سبق

قال مسؤولون أمريكيون إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت "كمية كبيرة" من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة يشتبه أنها كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، أوضح المسؤولون أن تلك هي المرة الأولى، التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن، وفقًا لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

وتمت المصادرة من زورق صغير، وقام بالعملية البحرية الأمريكية وفريق من خفر السواحل الأمريكي في وقت متأخر من الأربعاء في بحر العرب.

وذكر المسؤولون أن الواقعة توضح استمرار تهريب الأسلحة بالمخالفة للقانون للحوثيين، ويأتي ذلك في الوقت الذي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حيث تتصدر إيران أجندة المباحثات.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
12:30 AM

مسؤولون بواشنطن: البحرية الأمريكية صادرت أجزاء صواريخ إيرانية مرسلة للحوثيين

ءأكدوا أنها المرة الأولى التي تصادر فيها معدات حربية متقدمة في طريقها لليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤولون أمريكيون إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية صادرت "كمية كبيرة" من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة يشتبه أنها كانت مرسلة إلى الحوثيين في اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، أوضح المسؤولون أن تلك هي المرة الأولى، التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن، وفقًا لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية.

وتمت المصادرة من زورق صغير، وقام بالعملية البحرية الأمريكية وفريق من خفر السواحل الأمريكي في وقت متأخر من الأربعاء في بحر العرب.

وذكر المسؤولون أن الواقعة توضح استمرار تهريب الأسلحة بالمخالفة للقانون للحوثيين، ويأتي ذلك في الوقت الذي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، حيث تتصدر إيران أجندة المباحثات.

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