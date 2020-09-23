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"الجبير" يبحث مع وزير خارجية أيرلندا المستجدات الإقليمية والدولية

خلال اتصال هاتفي اليوم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية أيرلندا سيمون كوفيني.

وتضمّن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

عادل الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يبحث مع وزير خارجية أيرلندا المستجدات الإقليمية والدولية
سبق

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية أيرلندا سيمون كوفيني.

وتضمّن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
03:55 PM

"الجبير" يبحث مع وزير خارجية أيرلندا المستجدات الإقليمية والدولية

خلال اتصال هاتفي اليوم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير خارجية جمهورية أيرلندا سيمون كوفيني.

وتضمّن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

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