أطباء أمريكيون يروون تجربتهم في مواجهة "كورونا": ذقنا الأمرَّيْن والوضع صعب للغاية

ممرضة: هرمت لـ20 سنة في الأسبوعين الماضيين

تحدث عدد من الأطباء الأمريكيين عن معاناتهم وتجربتهم في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وقالوا إنهم تذوّقوا الأمرَّيْن، في ظروف العمل الشاق خلال معركتهم الصعبة مع الوباء في نيويورك.

وقال الطبيب "ماثيو باي": "حين ترى أن جميع الغرف ممتلئة، وعادة ما تكون هذه الممرات نظيفة وفارغة للغاية، لكن بسبب الوباء صار بإمكانك رؤية المرضى في كل مكان، يصبح العمل صعبا للغاية"، في لقائه مع شبكة "إن بي سي نيوز".

"ماثيو باي" اعترف بأنه أجبر على عدم العيش لفترات أطول في المنزل؛ بسبب القلق بشأن صحة أسرته.

الممرضة "شينا تنيس" قالت: "هذا مؤلم للغاية! إنها 11:15 ليلاً، وأنا ما زلت في الجناح مع المريض، أقوم بغسيل كليتيه، وأراقب المصل وجهاز التنفس الصناعي. ليس الأمر سهلاً".

وتابعت القول إنها بدت كما لو أنها قد هرمت لـ20 سنة في الأسبوعين الماضيين.

أما "جيسيكا فينك" الممرضة الآتية من نيومكسيكو، فقالت: "لديّ خبرة على وجه التحديد في إحياء المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة. لذا إذا كان على شخص ما أن يساعدنهم، فهذا أنا".

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز" أن مئات الأطباء أصيبوا أنفسهم بالفعل بعدوى الفيروس الخطير. في الوقت نفسه، يشير الخبراء إلى أن الوباء لم يبلغ الذروة بعد.

لقد قلب وباء الفيروس التاجي المستجد COVID-19 البشرية رأساً على عقب، وألقى بظلاله على العالم بأسره تقريباً.