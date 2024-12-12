"السعودية" تستلم اليوم الطائرة الأخيرة من إيرباص A330- 300

تمثّل إضافة لأسطول الناقل الوطني وتساهم في حل أزمة المقاعد

تستلم الخطوط السعودية اليوم الثلاثاء، بمدينة تولوز الفرنسية، الطائرة رقم "20" والأخيرة، من طراز إيرباص A330- 300 الإقليمية؛ ليكتمل بذلك استلام جميع الطائرات من هذا الطراز الحديث الذي تُعَد "السعودية" أول مشغّل له على مستوى العالم.

وكانت "السعودية" قد استلمت 19 طائرة على مدى 16 شهراً؛ حيث وصلت الطائرة الأولى مساء الخميس 15/ 11/ 1437هـ الموافق 18/ 8/ 2016م وعلى متنها مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ونائب الرئيس التنفيذي المدير العام لمجموعة إيرباص فؤاد عطار، وعدد من قيادات "السعودية" و"إيرباص" ووسائل الإعلام المختلفة.

وتوالى وصول الطائرات الجديدة التي شكّلت إضافة مهمة وقوية لأسطول "السعودية" الذي يشهد تحديثاً ونمواً غير مسبوقين؛ تنفيذاً لبرنامج التحول في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية والذي يواكب برنامج التحول الوطني، ويلبي متطلبات رؤية المملكة 2030 ويحقق أهدافها.

وتبلغ السعة المقعدية لهذه الطائرة 330 مقعداً؛ منها 30 مقعداً مخصصاً لدرجة رجال الأعمال، وتم تزويد جميع المقاعد على الطائرات بشاشات خاصة تتيح للضيف باقة الخيارات المتنوعة لأكثر من ثلاثة آلاف ساعة من البرامج الترفيهية، كما تم تجهيزها بخدمة الإنترنت والاتصالات، كما تستفيد A330 "الإقليمية" من أحدث التقنيات الخاصة بطائرتيْ A350 XWB وA380.

وصممت طائرة A330- 300 "الإقليمية" خصيصاً لخدمات الطيران المحلية والإقليمية، وتم تهيئتُها لتتسع لعدد أكبر من المسافرين، والطيران بحدود 3000 ميلاً بحرياً، وتمثل هذه الطائرة الخيارَ التشغيلي الفعال من إيرباص للأسواق ذات الكثافة السكانية العالية والنمو السريع والحركة الجوية المزدحمة.

وقد ساهمت هذه الطائرات بفاعلية في زيادة السعة المقعدية بين عدد من محطات الخطوط السعودية التي تشهد كثافة في السفر على القطاعين الداخلي والدولي.

وكانت الخطوط السعودية قد وقّعت اتفاقية مع شركة إيرباص للاستحواذ على 50 طائرة جديدة؛ منها 20 طائرة من طراز A330- 300 الإقليمية، و30 طائرة من طراز A320؛ وذلك ضمن 10 اتفاقيات أخرى تم توقيعها في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس في 24 يونيو 2015م، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند خلال زيارة سمو ولي العهد الرسمية للجمهورية الفرنسية.